جيهان الشماشرجي: شلون بنت الإسكندرية ثبتت مكانها بالشاشة؟

ترفيه

جيهان الشماشرجي، هالاسم صار ينسمع هواية بالدراما والسينما المصرية، وكل يوم نشوف شلون دتثبت مكانها بقوة. من "لعبة النسيان" لـ "سفاح الجيزة" و"إخواتي"، أدوارها متنوعة لدرجة تخلينا نكتشف قدراتها العالية بتقديم أي شخصية.

مسيرة فنية بدت بقوة

جيهان مو بس ممثلة، هي أيضاً مصممة مجوهرات شاطرة انولدت بالإسكندرية يوم 29 آيار 1986. درست الأدب الإنجليزي بالبداية، وبعدين اتجهت لتصميم الحلي. بس شغفها بالتمثيل خلاها تدخل هذا العالم سنة 2020 بمسلسل "لعبة النسيان". كانت هاي أول خطوة إلها، ومن بعدها توالت مشاركاتها بأعمال درامية وسينمائية مختلفة، واللي خلتها تصنع لنفسها حضور مميز على الشاشة.

تنوع الأدوار سر النجاح

جيهان الشماشرجي عرفت شلون تبني مسيرتها بخطوات ذكية، من خلال اختيارها لأدوار مختلفة كلش، وهذا بالضبط اللي خلاها تكسب قلوب الجمهور والنقاد بنفس الوقت. مشاركاتها بالدراما كانت متنوعة بين الأعمال الاجتماعية اللي تمس الواقع، والكوميدية اللي تضحكنا من كل قلبنا، والتشويقية اللي تخلينا كاعدين على نار! هذا التنوع خلاها تظهر بأكثر من وجه، وتثبت إنها مو ممثلة مال دور واحد.

من أبرز أعمالها الدرامية التي شاركت فيها "حكايات بنات 5" و"سفاح الجيزة" و"إخواتي". كل دور من هاي الأدوار انطتها فرصة تبين جانب جديد من شخصيتها الفنية.

الشاشة الكبيرة وكسر الروتين

مو بس الدراما، جيهان الشماشرجي دخلت عالم السينما بأدوار قوية ومختلفة. الأفلام اللي شاركت بيها جمعت بين الدراما العميقة اللي بيها تفاصيل، والتجارب المستقلة اللي تكسر الروتين وتقدم شي جديد. هاي المشاركات كسبت اهتمام كل من النقاد والجمهور،

حتى بالأفلام القصيرة، جيهان خاضت تجارب مهمة، وهذا يدل على إنها تبحث دايماً عن تحديات جديدة وما تخاف تجازف. فعلاً مسيرتها كلها إثبات على إنها فنانة شاملة ومتطورة.

إيش أكثر دور لجيهان الشماشرجي حبيتوها وشفتوها أبدعت بيه؟