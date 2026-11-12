محمد رمضان ينزل «لو أنت»... وعشماوي يبلّش من الأغنية!

ترفيه

أمس، الأربعاء 11 نوفمبر، محمد رمضان فاجئنا بأغنيته الجديدة اللي اسمها «لو أنت»، ونزلها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية، وياه المطرب بيسي سيجنال. بس المفاجأة الكبرى مو هنا، المفاجأة إن الأغنية هاي كلها مرتبطة بشخصية درامية راح يقدمها رمضان بسنة 2027 بمسلسل اسمه «عشماوي». يعني من هسة بلش يروج للشخصية!

الكلمات كتبها محمد رمضان بنفسه، وواضح كلش التركيز على جملة معينة صارت هي مركز حملة الترويج: «لو أنت ناوي أنا عشماوي». قبل لا تنزل الأغنية بساعات، رمضان نزل مقطع من الكلمات على السوشيال ميديا وكتب: «لو أنت ثعبان أنا حاوي، ولو أنت ناوي أنا عشماوي»، وحتى طلب من المتابعين يكملون الكلمات ويقترحون جمل جديدة. يعني دخل الجمهور باللعبة من البداية!

فكرة الأغنية كلها مبنية على مقارنات كلامية قصيرة، رمضان بيها يقدم روحه كطرف قوي مقابل الطرف الثاني. يعني مثلاً يكول: مقارنات من هذا النوع. النمط هذا يستمر طول الأغنية، ويا تكرار لبعض الجمل ومقاطع تعتمد على النداء المباشر. الأغنية دبتها سريعة وصوت رمضان وبيسي سيجنال بيها قالب شعبي واستعراضي، وإنتاجها كان من إسلام ساسو.

طرح «لو أنت» يجي ضمن نشاط فني مكثف لمحمد رمضان خلال هالشهر، لأنه قبلها بأيام، بالتحديد يوم 5 نوفمبر، نزل أغنية «أخوك واجهة» اللي جمعته بمؤدي المهرجانات عصام صاصا، واللي كانت أول تعاون غنائي الهم. يعني رمضان صاير مكينة شغل، لا يهدأ ولا يتعب!