حسين فهمي: من فتى أحلام البنات لرئيس مهرجان القاهرة، شكو ماكو؟

ترفيه

تصوروا عيني، حسين فهمي، طلع بالبداية جان يريد يصير مخرج! بس الظاهر القدر لعب لعبته ويا ودخله عالم التمثيل، ومن يومها صار واحد من أبرز نجوم السينما المصرية. يعني من تذكر 'خلي بالك من زوزو' أو 'أميرة حبي أنا'، راسًا يجي ببالك وجهه، هذا غير أفلام 'العار' و'الرصاصة لا تزال في جيبي' و'اللعب مع الكبار' .

بس الموضوع مو بس تمثيل وشاشة، لا، الزلمة عنده طموح أكبر بهواية. تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي من سنة 1998 لـ 2001، وبعدين عاد للمنصب مرة ثانية! يعني الواحد ما يدري شيسوي بحياته، يمثل لو يدير أكبر مهرجان؟ عاش الزلمة حياتين كاملات!

هسه بعد كل هذا التاريخ، يا ترى راح نشوف إبداعاته الإخراجية اللي جان يتمناها بالبداية، لو يبقى وفي للتمثيل وإدارة المهرجانات؟ شنو رأيكم بهالمسيرة الطويلة والمليانة بالأدوار؟