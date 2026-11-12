محمد هنيدي يقلب الطاولة: ستاند أب كوميدي بالكويت!

ترفيه

يا هلا بالضحكة اللي ماكو منها اثنين! النجم المصري محمد هنيدي، اللي كلنا تعودنا نشوفه بشخصيات أفلامه الأيقونية اللي حافظيها عن ظهر قلب، قالب الطاولة ومحضرلنا مفاجأة مو سهلة. راح يقدم أول عرض ستاند أب كوميدي إله، ويبديها من الكويت، وبالتحديد على «مسرح السور» بحديقة الشهيد يوم 26 نوفمبر الجاي!

هاي التجربة كلش مختلفة عن اللي تعودنا عليه من هنيدي اللي عرفناه بضحكاته اللي ما تنتسي بأفلام مثل «صعيدي في الجامعة الأميركية» و«همام في أمستردام». هالمرة، راح يواجه الجمهور مباشرة، ويسولفلنا حكايات ومواقف شخصية من حياته، بأسلوب عفوي وسريع البديهة. يعني راح يكلّب بينا عن ذكرياته بالطفولة ومغامراته، وشغفه الأبدي بكرة القدم، ومن جوه الكواليس مال شغله الفني، ومواقفه المضحكة كأب لثلاثة أطفال، ونظرته "الساخرة" للأبوة، وحتى هوسه بالتسوق! تخيلوا هنيدي يسولف عن التسوق لمدة 90 دقيقة؟ أكيد راح تكون سوالف تحشيش من الآخر!

محمد بوجباره، المدير التنفيذي لشركة «فيم إنترتينمنت»، أوضح إنه هاي خطوة جريئة لهنيدي حتى نشوف جانب مختلف تماماً منه، بعيداً عن الشخصيات اللي اعتاد الجمهور يشوفه بيها. العرض هذا اللي طوله ساعة ونص، راح يكون فرصة للجمهور حتى يتعرف على هنيدي الإنسان، مو بس الممثل. متحمسين نشوف شلون راح تكون هاي التجربة الفريدة، وشنو الأسرار اللي راح يكشفها إلنا. هل تتوقعون راح تكون أقوى من أفلامه؟