رامي صبري جاي لمهرجان الفسطاط بـ 11 ديسمبر.. جهزوا نفسكم لحفلة تولع الجو!

ترفيه

يا جماعة الخير، جماعة الفن والمزاج العالي، جهزوا حالكم! إدارة مهرجان الفسطاط كشفت عن مفاجأة الموسم، مطربنا رامي صبري راح يسوي حفلة ضخمة مو طبيعية يوم 11 ديسمبر. هذا اليوم راح يكون خامس يوم بفعاليات المهرجان، والصراحة كلنا متوقعين تكون هاي الحفلة من أقوى الليالي الغنائية اللي راح تصير.

منحد يستغرب ليش اختاروا رامي صبري بالذات، الرجال مكسر الدنيا نجاحات جماهيرية الفترة اللي فاتت، ومو بس بمصر، لا والله حتى بره مصر حفلاته صايرة عليها طلب مو طبيعي. وصار من أبرز نجوم الغناء اللي تحظى حفلاتهم بإقبال جماهيري كبير.

رامي كمل موسم فني مليان نجاحات، وختمها بحفلة جماهيرية تجنن بالمسرح الروماني ضمن حفلات صيف 2026. هناك قدم أغاني ألبومه الأخير اللي اسمه 'القمر'، بالإضافة لباكج من أشهر أغانيه القديمة اللي الجمهور ما قصر وتفاعل وياها بطريقة لافتة تخلي الواحد يوكف شعر راسه.

ومشاركته بمهرجان الفسطاط هاي المرة الها أهمية خاصة كلش، تتذكرون مشاركته بالنسخة الشتوية من المهرجان بيناير 2026؟ سوت نجاح جماهيري مو عادي، وهسه رجع حتى يلتقي بجمهوره مرة لخ في ديسمبر 2026، وكلنا بانتظار ليلة غنائية مميزة على الآخر. أكيد راح يقدم مجموعة من أروع أغانيه اللي كلنا حافظيها ونغنيها، بالإضافة لأحدث أعماله. يعني ليلة جديدة راح تنضاف لسلسلة حفلاته الناجحة، وللبرنامج الفني لمهرجان الفسطاط.