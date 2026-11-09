ماجد المهندس وبغداد: شنو قصة الفيديو اللي كسر الدنيا؟

ترفيه

أكيد كلكم شفتوا هالفيديو المنتشر لما ماجد المهندس، برنس الأغنية العربية، يبوس أرض العراق أول ما ينزل من الطيارة. الناس كلها انخبصت وظلت تتساءل: معقولة وصل لبغداد حتى يتحضر لحفله المنتظر؟

بس خلونا نكون صريحين، الفيديو هذا مو هسه! طلع الفيديو يرجع لشهر يناير 2023، لما أجا للبصرة حتى يشارك بحفل افتتاح بطولة خليجي 25. بوقتها خطف الأضواء بلقطته العفوية اللي عبرت عن حبه واعتزازه بوطنه، وشارك بالفعاليات الفنية ويا الفنانة أحلام. يعني الجماعة شوية استعجلوا بالفرحة، الفيديو قديم لكن الإحساس بيه جديد!

هالضجة اللي صارت على الفيديو اجتي بنفس وقت الإعلان عن حفل ماجد المهندس ببغداد، وهذا الحفل كلش مهم بمسيرته الفنية لأنه راح يكون أول حفل جماهيري إله بالعراق من بداية مشواره. الحفل راح يصير يوم الجمعة، 20 نوفمبر 2026، بمسرح مجمع أرض النخيل،

الكل متوقع حضور مو طبيعي بهالحفل، لأن ماجد المهندس عنده شعبية جبارة بالعراق وكل الوطن العربي. حالياً الجمهور صاير هوسة ويريد يعرف كل تفاصيل التذاكر وشلون يحجزون، الكل يريد يلحك على مكان حتى يحضر هالعودة الفنية اللي طولنا ننتظرها.

يالله، منو حجز تذكرته وراح نشوفه هناك؟