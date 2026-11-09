منى زكي دوختنا ويا تمثال أحمد حلمي الشمعي بدبي!

ترفيه

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها فيديو كوميدي يجنن من زيارتها لمتحف مدام توسو بجزيرة بلووترز في دبي. الموضوع صار حامي وبقمة الكوميديا لما لكت نفسها كبال تمثال زوجها الفنان أحمد حلمي الشمعي!

بالفيديو، منى زكي جانت واكفة يم تمثال أحمد حلمي، ومبين عليها الحيرة والتفكير العميق، يعني حرفياً "دوخت راسها" وهي تحاول تفرق بين زوجها الحقيقي والتمثال اللي يشبهه بشكل مو طبيعي. جانت تتساءل بطريقة كوميدية عن أيهما أحمد حلمي الحقيقي، وطلبت من متابعيها الأوفياء يساعدوها بهالموقف الحرج وهي تعلق على الفيديو: "ساعدوني".

هذا الفيديو طبعاً سوّه ضجة كلش جبيرة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، . جمهور منى زكي تفاعلوا وي الموقف الكوميدي العفوي مالتها، وأغلب التعليقات جانت تشيد بالتشابه اللافت للنظر بين الفنان أحمد حلمي وتمثاله الشمعي. صراحةً، التمثال طالع كأنما هو أحمد حلمي نفسه، التفاصيل كلش مضبوطة! يا ترى، لو إنتو بمكان منى، تكدرون تفرقون؟