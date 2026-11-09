شاكيرا بالمغرب لو بس حچي گهاوي؟

ترفيه

يا جماعة، صفحات ومعجبين النجمة الكولومبية شاكيرا بالمغرب، ديتداولون أخبار قوية عن احتمال زيارتها للمملكة حتى تسوي حفلة هناك. والأحلى من هذا، اكو هواي توقعات إنها ممكن تشارك بالنسخة الجاية من مهرجان موازين “إيقاعات العالم”! بس لحد هاي اللحظة، ماكو أي إعلان رسمي يأكد هالحچي.

طبعاً، هالخبر سوى هوس چبير بين جمهور شاكيرا بالمغرب، والكل صار يحچي ويتوقع حضورها ضمن قائمة النجوم بالدورة الجاية للمهرجان. گاموا يگولون إن الرباط ممكن تصير محطة فنية تجمع شاكيرا بفاناتها المغاربة، اللي من زمان يتمنون يشوفونها تسوي حفلة يمهم.

وهاي التكهنات زادت أكثر وأكثر بعد ما اعلنوا عن حفلة النجم الكولومبي مالوما بالرباط، ضمن جولته العالمية "Loco X Volver" لسنة 2027. هنا الفانات الشطار ربطوا بين الحدثين وگالوا: هذا الإعلان يمكن يكون إشارة قوية لاستقطاب أسماء عالمية ثانية حتى تسوي حفلات بالمغرب.

بس بيناتنا، ومع كل هالانتشار والضجة اللي صارت، احتمال مشاركة شاكيرا بمهرجان موازين يظل مجرد شائعات وتوقعات ديتداولها الجمهور. يعني ماكو تأكيد رسمي لا من شاكيرا نفسها ولا من الجهة المنظمة للمهرجان. يعني وضع حضورها بالمغرب بعده ما انحسم. وكل شي ينتظر الإعلانات الجاية.