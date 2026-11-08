هيفاء وهبي تقلب الدنيا بتعاونها ويا تيك توك.. وإطلالتها حكاية ثانية!

ترفيه

كل السوشيال ميديا انترست بخبر هيفاء وهبي الجديد اللي قلب الدنيا: تعاونها ويا تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعالية 'Music LIVE Stars' ولأول مرة بالوطن العربي، وهي أول نجمة عربية تسوي هيج شي. نزلت فيديو تشويقي فجّر التفاعل، ودعت جمهورها يغنون أغانيها لايف، حتى يحصلون فرصة ذهبية يشاركون وياها ببث مباشر مميز، ويفوزون بدرع عليه توقيعها. الديفا وعدت بمفاجآت بعد هواية، وقالت: "هالمرة رح نغنّي سوا… والمفاجآت عليّي".

طبعاً هيج خبر قوي لازم تكون إطلالته على نفس المستوى، وهيفاء وهبي ما خيبت الظن أبداً. اختارت لوك جذاب باللون العنابي يجمع بين الموضة العصرية وروح الموسيقى الرقمية. ابتعدت عن فساتين السهرة الكلاسيكية تماماً، ولبست فستان قصير وضيق (Bodycon) من قماش مرن ولونه عنابي دافي. الجزء الفوقي مالته جان بياقة عالية وأكمام طويلة، فينطي إحساس شتوي متماسك. بس النصف الجواني جان مختلف، ومزين بنقاط البولكا البيضاء.

اللمسة اللي غيرت كل شي جانت تفريغ دائري هندسي يم طرف التنورة على الفخذ. هاي التفصيلة كسرت الكلاسيكية مال الفستان كله، وانطته حيوية غير تقليدية تليق بصورة الديفا اللي دايماً تحب تطلع عن المألوف.

الإكسسوارات جانت على الموعد ومترابطة فد نوب ويا الإعلان الموسيقي. هيفاء تركت المجوهرات المعتادة، ولبست سماعات رأس فضية ضخمة جانت هي القطعة الأساسية بالطلة. حتى تكمل ستايل الألفينات (Y2K Aesthetic) اللي يسيطر على المنصات الرقمية، اختارت نظارات شمسية مستطيلة وصغيرة بعدسات غامقة. ونسقت اللبس ويا جوارب نسائية سوداء شفافة، فانطتها لوك يجمع بين الستريت ستايل الراقي وغموض النجوم.

بالنسبة للمكياج والشعر، وازنت هيفاء بين جرأة الأزياء والإكسسوارات وبساطة الخيارات الجمالية. تركت خصلات شعرها الداكنة تنسدل بحرية، والشي هذا جان متناسق ويا السماعات الكبيرة. المكياج ركز على تحديد ملامح الوجه بنعومة وإبراز بشرة صافية، ويا شفايف بلون النيود الوردي الهادي. وحتى طلاء الأظافر جان بلون عنابي غامق مثل الفستان بالضبط، يعني لوحة فنية متكاملة. بصراحة، هيفاء كالعادة تثبت إنها مو بس صوت حلو، لا وذوقها يجنن ومحد يكدر ينافسها بإطلالاتها، مو لو أني غلطانة؟