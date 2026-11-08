ريتال عبد العزيز: دنيا سمير غانم سوتلنا أكبر عزومة فسيخ ورنجة!

ترفيه

كلنا نحب الأكل الطيب، بس منو بينا يتوقع نجمة بحجم دنيا سمير غانم تسوي عزومة فسيخ ورنجة؟ هذا اللي كشفت عنه الممثلة الشابة ريتال عبد العزيز عن كواليس علاقتها بدنيا سمير غانم أيام تصوير مسلسل "عايشة الدور". تقول ريتال إن دنيا مرة سوتلهم عزومة فسيخ ورنجة كلش كبيرة، والكل انبسط بيها، والأجواء كانت حيل حلوة وممتعة.

ريتال مو بس حكت عن الأكل، لا، هم وصفت شلون دنيا كانت حيل حنونة ومهتمة بيها، خصوصًا لما سافروا لأَسوان للتصوير، كانت خايفة عليها وتاخذ بالها منها.

بعدين، ريتال حكت عن تجربتها ويا طاقم عمل مسلسل "كتالوج"، وقالت إنها تعلمت الصبر من ريهام وفراج، وإن الشغل وياهم كان مريح، الواحد ياخذ خبرة كلش جبيرة. وحتى فيجو جان دائمًا يضحكهم ويهزر وياهم، يعني الأجواء كانت حلوة ومريحة.

ريتال هم قالت إن الشغل ويا دنيا سمير غانم أول مرة كان حلم بالنسبة إلها، لأن مسلسل نيللي وشريهان هو اللي خلاها تحب التمثيل من الأساس! فتخيلوا من يجيها الدور، كانت بكواليس فيلم فيها إيه يعني، وأمها سوت بيها مقلب صغير وسوت روحها زعلانة، وبعدين فاجأتها بخبر الدور اللي حيل فرحها.

طبعًا فرحتها ما كانت بس عشان تشتغل ويا دنيا، هم جان نفسها تمثل ويا المخرج أحمد الجندي. الكواليس كانت حلوة حيل، ووصفت دنيا كشخصية هادية، ملتزمة، مركزة، وصبورة، وقالت إنها تعلمت منها هواية شغلات، غير اهتمام دنيا بيها ومعاملتها الها كأنها بنتها.

وبعيدًا عن التمثيل، الفنانة ريتال عبد العزيز تم تكريمها بمهرجان الشارقة الدولي لسينما الأطفال والشباب بنسخته الـ13، وحصلت على جائزة الشباب على أعمالها الفنية. ومو بس هيج، دا تشارك ضمن قائمة المحكمين الواعدين بفقرة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة". يعني بنت ناس وتشتغل عدل وتستاهل كل خير، مو؟