راح تصير فريدة عاطف عوض عروس! رانيا فريد شوقي احتفلت بـ كتب كتاب بنتها

ترفيه

يا هلا يا هلا بالعرايس! الخبر الحلو اللي يفتح النفس يجينا من بيت الفنانة الكبيرة رانيا فريد شوقي، اللي احتفلت بكتب كتاب بنتها الشابة فريدة عاطف عوض. الأجواء جانت كلش عائلية وحميمة، بس بنفس الوكت جانت مميزة بحضور وازن من نجوم الوسط الفني، اللي حرصوا يكونون موجودين ويشاركون العرسان فرحتهم الكبيرة ويقدمون أحلى التهاني.

الفنانة داليا البحيري، اللي جانت مثل ما نكول "أول الواصلين" للحفل، سوت الواجب وزيادة! نزلت مجموعة صور تجنن على حسابها بإنستجرام، وهالصور وثقت لحظات حلوة من كتب الكتاب. صراحة، الفرحة جانت منورة وجوه الكل، وكأنها عدوى حب منتشرة بالمكان. داليا ما اكتفت بس بالصور الحلوة، لا عمي، كتبت رسالة تهنئة من القلب، بيها كل الحجي الزين.

وكالت داليا البحيري بالتعليق مال الصور: "ألف مليون مبروك حبيبتي القمر فريدة عاطف عوض بنت القمر حبيبتي رانيا فريد شوقي والفنان عاطف عوض على عريسها الجميل وليد، ربنا يحفظهم ويسعدهم يارب، أجمل وأرق عروسة يا فرفورة". شوف شلون داليا دايماً كلماتها مليانة دفو ومشاعر حلوة، والدعوات الصادقة واصلة للعروسين أكيد.

وبهيج جمعة مباركة، جان ويانا حضور مميز لنجمة ثانية، هي الفنانة ناهد السباعي، اللي طبعا تصير خالة العروس وبنت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي. وهمات شرفنا الفنان أحمد جمال سعيد، وقسمت، بنت الفنانة داليا البحيري، جانت حاضرة ويا أمها. يعني الجمعة الفنية العائلية جانت كاملة والفرحة مالية المكان من صدك.

كل متابعين داليا البحيري تفاعلوا بشكل مو طبيعي ويا الصور، والتعليقات جانت كلها مبروك وتهاني للعروسين، والكل يدعيلهم بحياة زوجية سعيدة مليانة حب واستقرار. هاي الأجواء الحلوة والفرحة اللي نشوفها بين النجوم، صراحة تخلينا نحس وياهم. يعني من صدك تستاهل فريدة ووليد كل الخير، مو؟