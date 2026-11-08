محمد رمضان يعلق بسخرية على حظ "عشماوي" وأكثر من زوجة!

ترفيه

محمد رمضان فاجئنا برد فعله اللي يموّت من الضحك على التفاصيل الجديدة لمسلسله المرتقب "عشماوي"، اللي راح ينعرض بسنة 2027. المخرج بيتر ميمي كشف عن مفاجأة مو سهلة أبدًا: شخصية "عشماوي" راح يتزوج ثلاث فنانات دفعة وحدة بالمسلسل! يعني مو وحدة ولا اثنين، ثلاثة مرة وحدة وبس! تخيلوا الوضع بس؟

الرمضان ما سكت على هالخبر. أعاد نشر بوست بيتر ميمي عبر الفيس بوك وكتب على الصور: "ربنا يدي عشماوي الصحة". من حقه، مو كل يوم الواحد يتزوج ثلاث نجمات دفعة وحدة، مو صح؟

وقبل فترة، بيتر ميمي كان كشف أسماء النجمات اللي راح يشاركن بالبطولة ويلعبن دور زوجات "عشماوي". يا بَختك يا "عشماوي"! عندنا النجمة المصرية يسرا اللوزي بشخصية "صابرين"، والنجمة التونسية سارة التونسي بشخصية "سوما القرش" (يا هو الاسم القوي هذا)، إضافةً للنجمة اللبنانية سيرين عبدالنور بدور "نادين الناصر". يعني كولكشن نسائي فخم من الوطن العربي كله!

ميمي نشر صور هالنجمات بتصميم "سري للغاية"، وعلق عليها بأن النجمات الثلاث هن رسميًا وحصريًا زوجات عشماوي، وإن المسلسل يُعرض على شاشات MBC.

هسه إحنا بانتظار سنة 2027 بفارغ الصبر حتى نشوف "عشماوي" شلون راح يدبّر نفسه ويه ثلاث زوجات من ثلاث جنسيات مختلفة، كل وحدة الها طبعها وشخصيتها. يا ترى منو راح تسيطر على البيت أول شي؟ وشراح يصير بالمسكين "عشماوي"؟