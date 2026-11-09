رحمة محسن تنفجر: "الناس قررت تدوس عليا من غير ذرة رحمة!"

ترفيه

يا جماعة الخير، الوسط الفني ما يخلّص من السوالف والضجة، وآخرها كان خبر المطربة رحمة محسن اللي فاجأت الكل برسالة "تكسر الخاطر" على حسابها بانستغرام. بعد ما أعلنت زواجها، الدنيا انقلبت عليها هجوم مو طبيعي، بس هالمرة رحمة قررت ما تسكت وتطلع عن صمتها وتفجر اللي بداخلها برسالة كلش قوية ومؤثرة. كشفت بيها عن حجم الضغوط والأزمات اللي مرت بيها بالفترة الأخيرة، وبينت شكد حست بالظلم والتعب، بالرغم من كل الجهود الجبارة اللي بذلتها حتى توصل للنجاح بمشوارها الفني الصعب.

رحمة محسن، المطربة المصرية.

موجهة رسالة للمنتقدين: "ما سمحولي أعيش بسلام"

رحمة محسن، وعلى خاصية الـ "ستوري" بصفحتها الرسمية على انستغرام – المكان اللي دائمًا يجمع بين الفنان وجمهوره بشكل مباشر – قررت تواجه كل هالتعليقات السلبية والانتقادات "اللي ما تخلص" اللي صارت عليها بالساعات اللي فاتت ورا إعلان زواجها. مو بس ردت، وإنما حچت بصراحة وشفافية عن صعوبة الظروف اللي مرت بيها بحياتها. گالت إنها أبد ما عاشت حياتها براحة وهدوء مثل أي شخص ثاني، وهذا إشي كلش يضوج! تكول إنها تعودت تتحمل المسؤولية وتكون سند وعون للي حواليها، بالرغم من كل التحديات الكبيرة والصعبة اللي واجهتها طول مسيرتها. وعبّرت عن إحساسها بأن المجتمع لم يسمح لها يومًا بأن تعيش بسلام وراحة. كلامها هذا مو مجرد شكوى عابرة، وإنما يعكس إحساس عميق إن المجتمع ما رحمها، حتى بعد كل اللي قدمته من فن وجهد وتعب.

نجاح وتعب وعرض: "يدوسون عليا من غير ذرة رحمة"

المطربة المصرية ما اكتفت بس بالحديث عن الظلم العام، وإنما أكدت إنها حست بالتجريح والإساءة بشكل شخصي، خاصة بعد كل هالنجاح اللي وصلتلّه بفضل سنوات طويلة من التعب والشغل الشاق اللي يمكن ما حد يعرف تفاصيله. كشفت إن بعض الانتقادات والتعليقات تعدت كل حدود الأدب والأصول، وما ظلت مجرد "اختلاف بالرأي" أو نقد فني، وإنما للأسف وصلت للإساءة لحياتها الشخصية وسمعتها، وهذا خط أحمر ما المفروض أحد يتجاوزه! وقالت إن الناس قررت أن تدوس عليها من غير ذرة رحمة. كلامها هذا يبين شكد الحكي يجرح ويأذي، خاصة لما يوصل للسمعة والشرف، اللي تعتبر من أغلى ما يملك الإنسان. وختمت رحمة رسالتها القوية بتأكيدها إنها أبد ما آذت أحد ولا رادت الشر لأي مخلوق طول حياتها، وتأمل إن رب العالمين يعوضها عن كل هالظروف الصعبة والمآسي اللي مرت بيها، ودعت ربها بأن يخرجها من الدنيا على خير. كلامها يگول إنها تعبت هواي، بس ما فقدت إيمانها بالله ولا الأمل بمستقبل أحسن.

بداية زواج ودعاء: "أجمل مما تمنيت"

زين، شچان أصل القصة اللي خلت كل هالشي يصير وليش كل هالضجة؟ رحمة محسن كانت أعلنت عن زواجها قبل ساعات قليلة من نشرها هالرسالة القوية (يعني قبل يوم من هالحجي) من خلال صورة نشرتها على حساباتها الرسمية بالسوشيال ميديا، وهي صورة احتفالية جميلة بينت بيها إنها دخلت مرحلة جديدة ومهمة بحياتها. بس المهم هنا، هي ما كشفت عن هوية زوجها ولا عن أي تفاصيل للارتباط، وهذا هو "بيت القصيد" اللي خلى البعض "يشغل مخه هواي" ويفترض أشياء يمكن ما بيها أي صحة، وممكن أثار فضول المتابعين بطريقة مو حلوة. ويا الصورة، رحمة أرفقت رسالة دعاء كلش رومانسية ومؤثرة، دعت بيها إن حياتها الزوجية الجديدة تكون سعيدة ومباركة، وإن رب العالمين يملي حياتهم بالمودة والرحمة والاستقرار اللي يريح القلب. وكتبت في دعائها إنها تتمنى لحياتها الجديدة السعادة والمودة والرحمة وراحة القلب، وإن يبارك الله لها في زوجها وفي حياتهما، وختمت بالبسملة. يعني دخلت حياتها الجديدة باسم الله وبركته، متمنية كل الخير والاستقرار لعش الزوجية. وبالرغم من كل هاي الضجة والهجوم، الإعلان عن زواجها لاقى تفاعل كبير وإيجابي بنفس الوقت من جمهورها المحب وزملائها بالوسط الفني، اللي كلهم حرصوا يهنّوها ويتمنولها كل السعادة والهنا بحياتها الجديدة، وهذا يدل على إن المحبة موجودة ويا الانتقاد.

بس يا ترى، هل رحمة راح تكشف عن هوية زوجها قريبًا وتريح فضول الناس، لو راح تخلي حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء نهائيًا بعد كل هالتعليقات السلبية اللي واجهتها؟ شتتوقعون خطوتها الجاية؟