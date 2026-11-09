رامي صبري ببيروت: أسعار تذاكر حفلة ديسمبر نكشفها لكم!

ترفيه

رامي صبري، فناننا المحبوب، راح يحيي حفلة غنائية قوية بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم 12 ديسمبر 2026. وهي ضمن سلسلة حفلاته في عام 2026.

والشركة اللي منظمة الحفلة بلبنان، نزلت أسعار التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور. الأسعار متنوعة كلش، يعني تبدي من 45 دولار أمريكي، وتصعد للـ 55، 65، 95، 135، 150، 180 دولار أمريكي، وتوصل لـ200 دولار أمريكي.

وغير الحفلة، لا ننسى ألبوم "القمر" مال رامي صبري اللي يضم 13 أغنية مختلفة

الألبوم يبدي بأغنية "بفرحك وإنت تزعلني" اللي كلماتها وألحانها لحازم إكس، وتوزيع كولوبكس. ووراها "اسمعيني" من كلمات غنيم، وألحان مدين، وتوزيع أحمد أمين.

ويختتم الألبوم بأغنية "مش بنساك".