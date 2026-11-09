صابرين وأشرف زكي: رسالة كلها "أمان" على الإنستجرام!

ترفيه

الفنانة صابرين، على حسابها الرسمي بالإنستجرام، فاجئتنا برسالة كلش حلوة ودافية للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. مو بس رسالة عادية، هاي تقدير ومحبة من القلب على كل وكفاته الإنسانية ويه زملائه. يعني من تشوف هيج شي، تحس الدنيا بعدها بخير والزمالة ما ماتت!

صابرين أشادت بحرص الدكتور أشرف زكي على دعم زملائه في الوسط الفني ومساندتهم، خصوصاً في الأوقات الصعبة. كالت إنه دوره مو بس مجرد مسؤوليات نقابية وبس، لا، الرجال يتعداها بمسافات! وأكدت أن دوره يمتد إلى مساندة الفنانين والوقوف بجانبهم.

وجاء في عنوان الخبر الأصلي عبارة: "وجودك في حياتنا أمان". يعني من تكون فنان بهذا الوسط المليان تحديات، وتحس اكو واحد يسندك ويحميك، هذا شي مو بسيط أبد. ياريت كل نقابة أو جهة دعم بيها هيج شخصية متفانية مثل الدكتور أشرف. مو صح؟ جان ارتاحوا الناس هواية!