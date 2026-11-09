على السكة ويا كارولين عزمي ورحمة أحمد... كوميديا تنتظرنا بـ2027!

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يا جماعة، كارولين عزمي ورحمة أحمد، ثنائي فني متوقع ومختلف، حيتشاركون بطولة مسلسل لايت كوميدي جديد اسمه "على السكة". هاي أول مرة يجتمعون سوا بعمل فني، والإخراج لكوثر يونس، وهذا بحد ذاته خبر يستاهل ننتظره. يلا، نشوف شلون حتطلع الكوميديا بيناتهم بهاي التجربة الجديدة.

تعيش كارولين حالياً حالة من النشاط الفني، فيلمها "محمود التاني" دا ينعرض بالسينمات. كارولين بيه تلعب دور بنية من منطقة شعبية تشتغل بالتجميل، وعندها قصة حب ويا أحمد غزي، وهو شاب الظروف دا تدفعه يغير بيئته الاجتماعية، يعني أكو كوميديا ومواقف هواية تنتظرنا بإطار اجتماعي كوميدي.

أما رحمة أحمد، فـ "نصيب" هو فيلمها اللي دا يعرض بالسينمات هالأيام. الفيلم رومانسي ومشوق واجتماعي، ويا ياسمين صبري ومعتصم النهار، ورحمة وياهم طبعاً. ياسمين صبري بالفيلم تبحث عن الحب وتعيش حيرة بين أكثر من عريس قبل ما تتغير حياتها وتصير صراعات بين الماضي والحاضر. يشارك بالفيلم هم محمد أنور ود دنيا سامي وخالد سرحان ووليد فواز وأحمد فهيم وطارق الإبياري، غير مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

بس مو بس هاي، النجمتين كانوا موجودات بقوة برمضان الماضي 2026. كارولين عزمي شفناها بمسلسل "رأس الأفعى" ويا أمير كرارة، المسلسل كان 30 حلقة ومن تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي. أما رحمة أحمد، فكانت بمسلسل "عرض وطلب" ويا سلمى أبوضيف، وهذا كان 15 حلقة من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.