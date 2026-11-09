مريم الخشت ترد على المنتقدين: يعني لو بشرتي بيها مشاكل معناها مو بشر حقيقي، أكيد أني باربي!

ترفيه

الفنانة مريم الخشت ما سكتت على التعليقات والانتقادات اللي انهالت عليها وعلى بشرتها بمسلسل "طالع نازل" بعد عرض الحلقة الأخيرة، وقررت تطلع وتصرح رد يبرد القلب. الكلام اللي انحجى هوايه عن بشرتها اللي حسب المنتقدين "مو مثالية"، خلاها تطلع وتوضح موقفها بصراحة.

مريم الخشت كالت بتصريحات تلفزيونية: «أني مو كلش أتابع السوشيال ميديا، ومأشوف الشغلات بسهولة، لكيت إن اكو ناس تدزلي صور سكرين شوت من كروبات الفيس بوك». وبعد كثرة الرسائل والصور اللي وصلتها، فهمت الموضوع بالكامل. مريم كملت كلامها، وكالت إنها ما تضايقت من هالحجي، لأنها أصلاً ما مؤمنة بالكلام هذا، وإن الموضوع ما كان ببالها أبد.

وتشوف مريم إن موضوع استخدام صورها من قبل دكاترة التجميل حتى يسوون دعاية لعياداتهم هو شي «متوقع وطبيعي» بمثل هيج حالات. وكالت إن المسلسل ناجح جداً، وإن من الطبيعي إن الناس بمختلف مجالاتهم يستفيدون من نجاحه والتريند اللي عليه. ولهذا السبب، ما فكرت تاخذ أي إجراء قانوني ضد أي طرف. والشي اللي فرحها، على كولة مريم، هو إن ناس هواية جانت تدافع عنها وكأنها من عائلتهم.

الناس يمكن تعودت تشوف الفنانين والمشاهير بالبرامج التلفزيونية بصورة مثالية جداً، مع إن هالشي مو حقيقة أبد بالواقع. يعني الأشخاص اللي يطلعون بالصور ومسويلهم مكياج ديجيتال أو أي إجراءات تجميلية ثانية، هاي اختيارات شخصية وحقهم الطبيعي ومحد يكدر يمنعهم. بس مريم الخشت تكول بوضوح إنها مو هيج شخص وما تحب هاي الشغلات. وتفسر إنها تصور مسلسل صعب ومجهد، والمكياج طول اليوم يتعب البشرة. وتضيف: «فمن الواحد ينام قليل ويشتغل هوايه وتحت ضغط ومكياج طول اليوم، إذا بشرتي ما صار بيها أي مشاكل أو شوائب، معناها أني مو بشر حقيقي، أكيد أني باربي». يعني، المنتقدين يريدون الممثلة تكون بشرتها خالية من أي شوائب من أي نوع، بس هي تسألهم بكل بساطة: «ليش هي مو إنسانة؟».

بعد كل هالتعب والضغط، ليش الفنان لازم يمثل إنه جاي من عالم "باربي" وماله علاقة بالواقع؟