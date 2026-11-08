نادر عبد الله وإليسا: ثلاث أغاني بالألبوم الجديد اللي نزل مؤخراً

ترفيه

الشاعر الكبير نادر عبد الله رجعلنا بتعاون فني يجنن ويه النجمة إليسا بألبومها الجديد "أليسار" اللي نزل بالسوق قبل فترة قصيرة. مو أغنية ولا ثنتين، لا يا جماعة، ثلاث أغاني كاملة! هذا التعاون خلى الكل يحجي، خصوصاً إنو نادر عبد الله اسم كبير بالمجال.

طبعاً، من نسمع اسم نادر عبد الله، نتوقع شي مختلف. الأغاني الثلاثة متنوعة وكل وحدة بيها لمسة خاصة. أغنيتين منهن من ألحان الفنان تامر عاشور، أما الثالثة فهي من ألحان عزيز الشافعي. بالتحديد، هبطل أحب ووشي نور من ألحان تامر عاشور، وأغنية وشي نور من توزيع أحمد إبراهيم، أما كشف الحساب فهي من ألحان عزيز الشافعي. يعني خلطة مبدعين تضمنلنا ألحان ولا أروع.

وبالعموم، ألبوم "أليسار" كله على بعضه يضم أربع عشر أغنية. يعني إليسا ما قصرت ويا جمهورها ومسويه حفلة موسيقية كاملة بالألبوم. الأغاني هي: ليل يا ليل، هبطل أحب، بدي ياك، كشف الحساب، شتا الرياض، مطارات، ما تلاقيناش، سهلة الأذية، يبليك بالحب، احتمال، وشي نور، عطيني غمرة، وعدني، الأوضة الضلمة. شوفوا لي هاي التنوع! كل أغنية بيها قصة وتجربة موسيقية جديدة، وتحمل كل أغنية تجربة موسيقية مختلفة من خلال تعاون إليسا مع مجموعة من أبرز صناع الأغنية العربية.

طبعاً هذا الألبوم، على روعته، ما كان سهل. إليسا حچت عن كواليس التحضير وكيف واجهت تحديات صعبة. گالت إنو الألبوم اخذ وقت كلش أطول مما چانت متوقعة، وكل هذا بسبب ظروف صعبة وقضايا مرت بيها بالفترة اللي فاتت. بس هي أبداً ما استسلمت، وتمسكت باختياراتها الفنية رغم كل الوقت والجهد اللي طلبته منها هاي الفترة العصيبة. يعني إرادة قوية ومثابرة تستاهل التقدير.

وهسه بعد ما عرفنا كل هذا، شنو أغنيتكم المفضلة من الألبوم؟ لو لسه ما لحكتوا تسمعوه كله؟