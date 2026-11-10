صابرين والأسود الكاجوال: إطلالة كَسرت الدنيا على إنستغرام!

ترفيه

يا جماعة، الفنانة صابرين لفتت الأنظار بإطلالة جديدة نشرتها على إنستغرام. هالمرة، قررت تعطينا درس عملي بالأناقة البسيطة اللي الكل يدور عليها، ونزّلت صور الها بلوك كاجوال كله باللون الأسود. والصدق ينكال، الأسود ملك الألوان وماكو خلاف على هالشي!

صابرين اختارت جاكيت أسود قصير بطابع كاجوال ونسقته ويا بنطلون هم أسود، يعني كولش واضح شكد تحب التناسق والترتيب! الإطلالة كلها كانت بلون واحد، وهالشي خلاها تبين بسيطة وأنيقة بنفس الوقت، ومناسبة كلش للطلعات اليومية السريعة اللي ندوخ شتلبس بيها.

طبعا ما كملت اللوك بس بالملابس، الحقيبة والحذاء والنظارات الشمسية كلها كانت باللون الأسود بعد. يعني كأنما جاي تكولنا: "التفاصيل الصغيرة هي اللي تسوي الفارق!" وهذا التنسيق الموحد خلى كل شي يبين متكامل وما بي أي نشاز. شكد حلو من اللوك يكون كله مرتب من راسك لرجليك.

وحتى المكياج والشعر كانو جزء من هالطلة المريحة. اختارت مكياج هادئ بألوان ترابية، وروج بلون النيود اللي يمشي ويا أي ستايل. والشعر الويفي؟ تركته منسدل على أكتافها بدون أي تسريحة معقدة، بسطتها ورتبتها، وهذا اللي نطاها هاللمسة العصرية الحلوة اللي كلنا نحبها.

وبالنهاية، طلعة صابرين هاي ذكرتنا بشغلة مهمة: الجاكيت الأسود الكاجوال مو بس قطعة ملابس، لا هاي قطعة ذهب بالخزانة! تقدر تلبسه بألف طريقة وتطلع بيه طلعات مختلفة، من الكاجوال اليومي للطلعات اللي تحتاج شوية أناقة بس بدون ما تكون "أوفر". شفتوا شلون صابرين سوّتها كاجوال وأنيقة بنفس الوقت؟ هذا هو الدرس اللي لازم نتعلمه!

شنو رأيكم بطلة صابرين بالأسود؟ برأيكم الأسود هو الحل السحري لكل المناسبات لو لازم نكسر الروتين شوية؟