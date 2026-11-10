فيفي عبده تكنسل تكريمها بلبنان: الطيران يخوف! والمشاغل الفنية بالكوم!

ترفيه

كان من المقرر تكريم فنانتنا المحبوبة فيفي عبده بمهرجان مشهور بلبنان خلال الفترة الجاية، وهاي لقطة حلوة الها وللجمهور. بس يا جماعة الخير، الأخبار اللي وصلتنا تقول إنه الست فيفي قررت تعتذر ومتروح! شنو القصة؟

المصادر الخاصة كشفت إنو فيفي خايفة من مشاكل الطيران بالمنطقة العربية، وهذا الشي كلنا نحس بيه هالايام. غير هذا، عندها التزامات فنية هواي بمصر متخليها تسافر. يعني بين الخوف من الطيران وبين الشغل الكوم، قررت تبقى بأمانها.

وطبعًا، فيفي مو غريبة عليها الجوائز. الشهر الماضي، فازت بجائزة أحسن برنامج كوميدي بمهرجان The Best اللي صار يم الأهرامات. وبوقتها، حچت كلمة خلتنا كلنا نبتسم. كالت فيفي بالحرف: "الأهرامات غالية عليّ جدًا علشان زمان كانوا بيجبوني أرقص للأجانب هنا، كنت بحب أرقص للأجانب شرقي جدًا". هاي هي فيفي اللي نعرفها، متنسى فضل الأهرامات عليها وعلى رقصها اللي يجنن!

واكيد متنسون آخر أعمالها الفنية، مسلسل "العتاولة 2" اللي انعرض برمضان 2025. المسلسل سوا ضجة قوية وحقق نسب مشاهدة تخبل. بي نجوم كبار مثل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، وفيفي عبده بنفسها، إضافة لـ باسم سمرة، هدى الإتربي، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، نسرين أمين وغيرهم هواي نجوم اللي كانوا مبدعين. المسلسل كان 30 حلقة، كتبه مصطفى جمال هاشم وأخرجه أحمد خالد موسى، يعني شغلة غير شكل.

بالنهاية، فيفي اختارت السلامة والشغل على التكريم، وهاي خطوة جريئة من فنانة بحجمها. شنو رأيكم بقرارها؟