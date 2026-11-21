ترفيه

أوس أوس، اللي كلنا نعرفه بمحمد أسامة، طاير من الفرحة بمشاركته بفيلم «كريبتو». يقول الشغل ويا هلكد نجوم، مثل باسم سمرة وبيومي فؤاد ومحمد محمود ومحمد لطفي، كلش أضاف لتجربته بالسينما، وخاصة الخبرات اللي كسبها بالتصوير.

كال أوس أوس إن كواليس الفيلم كانت فد شي مميز، وحس بالفخر وهو واكف كدام هالمجموعة من كبار الممثلين. هو متأمل إن الأجواء الحلوة مال الشغل تبين على الشاشة والجمهور يستانس بالفيلم.

وأضاف: «الكواليس كانت هايلة جدًا، وحسيت إننا وقفنا أمام أباطرة التمثيل، وإن شاء الله ده يترجم والناس تتبسط بالفيلم». وأضاف إنه سعيد باشتغاله ويا كل واحد بالفيلم، وإنهم تعلموا منهم أشياء هواية.

ويشارك ببطولة الفيلم هذا، إضافة لحمدي الميرغني وأوس أوس، كل من باسم سمرة، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، ومحمد لطفي، وبسنت أبو باشا، وشريف حسني، وناجي شحاتة.

قصة الفيلم تدور حول زعيم مافيا يتعرض لإصابة كلش خطيرة، وتخليه يفكر بولديه اللي عافهم بمصر قبل ثلاثين سنة. يقرر يستدعيهم ورا كل هاي السنين، وهالخطوة تقلب حياتهم راسًا على عقب.

شوفوا عاد هالفيلم راح يطلع كد الكلام لو بس حجي ووعود؟