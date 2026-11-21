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مو طبيعي شگد فناننا المحبوب محمد فؤاد يحب يفاجئنا كل فترة! هالمرة، على هامش حضوره مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السابعة والأربعين، بالتحديد يم عرض فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، طلع بتصريحات محد چان يتوقعها. حچى عن اعتزال الفن وكشف أسباب غيابه الطويل عن التمثيل، ووين هو حاليًا من فكرة الرجعة للسينما.

من الواضح أن محمد فؤاد يتمنى لو صناعة السينما ترجع مثل قبل، أيام العز والذهب. ديگول إن الظروف الحالية غير مشجعة له بالقدر الكافي حتى يفكر يدخل بتجربة تمثيلية جديدة. يعني بالعراقي، الوضع ما يشجع أبد وماله خُلگ يجازف.

قيمته أغلى من الشغل.. وياهو اللي ما يحب مدحت العدل؟

أكثر شي لفت انتباهنا بكلامه، هو إشادته الكبيرة بالكاتب والسيناريست الفنان مدحت العدل. فؤاد كال إنه مدحت العدل هو اللي اكتشف موهبته بالتمثيل، وهذا مو شي قليل. تخيل فنان بقيمة فؤاد ينسب الفضل لغيره بهالشكل! مو بس هيچ، لا عاد حطها بالوجه وگال إنه كلش يريد يتعاون ويا مدحت العدل من جديد بعمل سينمائي. يعني إذا صار هذا التعاون، أكيد راح يكسر الدنيا.

طبعًا، ما ننسى علاقة محمد فؤاد بجمهوره اللي هي أساس كل هذا. هو أكد إنه كلش مفتخر بالمكانة اللي وصلها وبتقدير الجمهور إله ولمسيرته الفنية كلها، حتى لو ابتعد عن التمثيل سنين طويلة. وگال إن تاريخه الفني كبر ببعده عن الجمهور وصار له مكانة ما كان يحلم بيها. شوفوا التواضع والثقة بالنفس بنفس الوقت! شنو رأيكم بكلامه؟ هل فعلاً الغياب يخلي قيمة الفنان أكبر؟

إذا البُعد حلو، ليش نرجع؟

فؤاد لفت الانتباه لنقطة كلش مهمة، إنه هو ما يحس بضرورة يقدم أعمال جديدة بس حتى يحافظ على وجوده الفني. بالعكس، ديگول إن غيابه هو اللي صان الصورة اللي ارتبط بيها بذهن جمهوره. وهيچ گالها بصريح العبارة: "لو البعد هيخليني في القيمة والاحترام اللي أنتم شايلينه ليا، أنا عندي استعداد أعتزل حالًا دلوقتي". يعني هو مو مهتم بالاستمرارية على گد ما مهتم بمحبة وتقدير الناس، وهذا شيء كلش حلو بصراحة.

من جانب ثاني، مدحت العدل نفسه، اللي المهرجان چان ديحتفل بيه ويكرمه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر تقديرًا لجهوده بالسينما، أشاد بموهبة محمد فؤاد. العدل أكد ثقته بقدرة فؤاد على الرجوع للشاشة، وگال إنه يمتلك كل المقومات اللي تأهله يقدم أعمال سينمائية قوية، سواء حضوره القوي گدام الكاميرا، أو أداءه التمثيلي، أو صوته المميز. العدل متوقع له نجاح باهر إذا قرر يرجع للسينما، وهالشي يعطي أمل كبير للمشتاقين لفؤاد الممثل.

أغنية جديدة بالطريق: "البيت ساكت"

وعلى صعيد ثاني خالص، محمد فؤاد فاجئنا بخبر ثاني بس هالمرة بالأغاني. أعلن إنه دَيتحضر حتى يطرح أغنية جديدة اسمها "البيت ساكت". هاي الأغنية من كلمات الشاعر المبدع أيمن بهجت قمر. فؤاد ديطلب من جمهوره يدعموه ويتواصلون ويا الشاعر حتى تكون اكو فرص لأعمال أكثر تجمعهم. وهو همَّ رجع ذكرنا بتعاونه السابق ويا أيمن بهجت قمر، اللي طلع منه أغاني ضاربة مثل "شاهدين عليه" و"منه يا ليالي" اللي كلنا نحبها ونحفظها.

فيلم "أمريكا شيكا بيكا" اللي عرضوه بالمهرجان، هو فيلم كلاسيكي من سنة 1993، قصته تدور حول مجموعة شباب يحلمون بالهجرة لأمريكا حتى يلكون فرص عمل ويحققون الثراء بعد ما فشلوا بمصر. الرحلة مالتهم تتحول لكوارث وزمطيات بعد ما يوقعون ضحية نصابين. وشاركو بالفيلم نجوم مثل الشحات مبروك، نهلة سلامة، شويكار، أحمد عقل، عماد رشاد، ومحمد لطفي، وأخرجه خيري بشارة. زين، تتوقعون محمد فؤاد فعلاً ممكن يرجع للتمثيل بقوة، لو يبقي كلمته ويكمل غياب؟