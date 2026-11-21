ترفيه

يا جماعة الخير، وأخيراً انطلق تصوير مسلسل 'حرب باردة' لرمضان 2027! الكاتب محمد سيد بشير نزل صور من الكواليس على حسابه بالإنستغرام، وعلق على الصور معبراً عن حماسه لبداية التصوير.

بس تدَرون شنو؟ اسم المسلسل هم تغير، جان اسمه "نص الليل" وهسه صار "حرب باردة". يمكن حتى يعطي جو أكثر دراما وتشويق؟ والكاست يجنن، بطولته طارق لطفي وغادة عادل، وياهم أحمد رزق وفيفي عبده، وخالد كمال وجوري بكر وبسمة داود. يابا، شنو هالكادر الفخم هذا؟ مبين الشغل عدل. المسلسل من إخراج أحمد جبة، وإنتاج أحمد الجنايني ورامي أحمد.

الكاتب محمد سيد بشير مو بس بهذا المسلسل، تارس الدنيا شغل هلأيام، يجهز لفيلم "العارف 2" و "نمبر وان" همين. يعني ماكو وقت للراحة أبداً، الله يساعده! رمضان 2027 راح يكون فول دراما لو شنو رأيكم؟