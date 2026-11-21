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يا جماعة الخير، الخبر: الفنانة جميلة عوض وقعت رسمياً على بطولة مسلسل "اعتراف" ويا الفنان كريم فهمي! تخيلوا، ثنائي بحجم هذول بس بـ 15 حلقة؟

الموضوع ما خلص لهنا، الفنانة درة هماتين انضمت للكاست ووقعت على المشاركة بالبطولة. يعني صار عدنا ثلاثي من العيار الثقيل، ونكدر نقول إن الكاست كلش قوي لحد هسه.

وبعد، كريم فهمي مو بس حيمثل، لا عيني، هو اللي كتب السيناريو! أما الإخراج فحتكون مسؤولية محمد الخبيري، والإنتاج تكفل بي تامر مرسي.

بصراحة، إحنا متحمسين كلش نشوف شنو التفاصيل مال الشخصيات، وشنو القصة اللي ورا اسم "اعتراف". ومن المنتظر أن يكشف صناع العمل خلال الفترة المقبلة عن باقي الأبطال وموعد بدء التصوير والعرض. تتوقعون منو البقية اللي راح ينضمون لهالتحفة الفنية؟