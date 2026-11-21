ترفيه

خلصت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السابعة والأربعين، وياه كانت لقطات حلوة ومميزة، ومنها ظهور الشقيقات مي وميار الغيطي سوية على السجادة الحمرا. الحضور المشترك هذا خطف الأضواء، خصوصاً إنو عكس اختلاف كبير بذوقهن باختيار الأزياء.

مي الغيطي جننتنا بفستان وردي فاتح، جان كله رقة وجمال. الفستان بي تفاصيل ناعمة ولمسات براقة تخلي يضوي ويشع على الكاربت. بصراحة، اللوك جان حيل راقي، وهاي الالوان الهادية ويا اللمعة مالته، تخلي اللي يشوفها يقول هاي أميرة نازلة من عالم ثاني. يعني، يا ستار، ايش هالجمال هذا؟!

أما ميار، فمبين جان عدها رأي ثاني بالستايل، وهاي حلات الموضوع! الاختيارات عند ميار جانت مختلفة عن أختها. وهاي الشي كلش طبيعي، كل وحدة الها شخصيتها وستايلها اللي تعبر عنه بملابسها.

المهم إنو شفنا الشقيقات سوية، وهاي اللمة الحلوة جانت أحلى شي بحفل الختام. يعني، برايكم، ستايل منو جان يجنن أكثر، مي لو ميار؟