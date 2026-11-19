ترفيه

ظهرت نجمتنا بلوك مستوحى من أناقة هوليوود القديمة، ونزلته على صفحتها الرسمية بإنستغرام . بصراحة، اللبس كان كله دراما ومسرح، يجمع بين المخمل الأسود الفخم وتفاصيل تلمع لمع، ويا إكسسوارات حسيت كأنما طالعة من فيلم أبيض وأسود قديم.

الفستان، يا جماعة، كان مشد أسود مخملي كلش أنيق وياه قفازات طويلة، بس المفاجأة كانت بالورك. شفتوا الكشكش اللي يلمع بلون الأزرق البترولي؟ بصراحة اني هنا شوية وكفت، لأن دخل لون قوي على الأسود ملك الألوان، يا ترى شكانت الفكرة من هالدمج الغريب؟

وتكتمل الإطلالة بقبعة كلاسيكية مدورة بيها طرحة شبكية سوداء تخفي جزء من الوجه، تذكرنا بلوكات الزمن الجميل والنجوم اللي نشوفهم بس بالأفلام الكلاسيكية. منسق الأزياء اللبناني جورج شمعون كال إن هاللوك صممته دار "ميزون مارديني" اللبنانية خصيصاً لرحمة، وهو جزء من الحملة الترويجية لألبومها "البنت العنيدة"، وبالتحديد لأغنيتها "عازل نفسي". يعني السالفة مو بس لبس، بيها فكرة وراها. شنو رأيكم أنتو؟ حسيتوا الأغنية مالتها لايكت ويا هاللوك لو لا؟