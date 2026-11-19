ترفيه

تخيلوا، الفنان حسين فهمي طلع وحچى كل اللي صار وياه برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكشف كواليس تعبه ويا المهرجان. هالحديث جان ضمن ندوة كلش حلوة جمعته ويه شريف الشوباشي ومحمد حفظي.

فهمي حچى شلون هو استلم رئاسة المهرجان لمدة ثلاث سنين، وبعدين قرر يستقيل لأن جان اكو هواي عقبات تمنعه ينفذ خططه اللي يريد بيها يطوّر المهرجان. وبعدها رجع مرة ثانية للمنصب بس هالمرة حتى يعيد تنظيمه ويرفع مستواه .

من رجع، فهمي ركز على تطوير شكل المهرجان وتنظيمه، وهاي الشغلة جابتله انتقادات مو شوية. كالوا عليه مهتم بالمظهر والأناقة بزيادة، وناس حتى هاجمته وكالوا عليه من الطبقة الأرستقراطية! بس هو وضّح إن الإمكانيات والدعم اللي يجيه من الوزارة ما جان كافي يسوي كل اللي يتمناه، يعني الوضع مو مثل ما الناس متصورة.

المهم، هو قدر يقدّم المهرجان بصورة أحسن، وهذا الشي بان بزيادة أعداد الحضور هواي، وشاركت بيه نجوم كبار من مصر ومن كل مكان بالعالم. وحتى استضافوا نجم عالمي جان يعاني من ظروف صحية صعبة كلش، لدرجة إنه جان مصاب بالشلل وما يگدر يطلع من بيته، بس حضر! شوفوا الالتزام!

فهمي أكد إن جان يسعى يحافظ على المكانة الكبيرة لمهرجان القاهرة، ويخليه واحد من أهم المهرجانات السينمائية بالعالم. بس للأسف، ما گدر يكمل المهمة لأن جان كلش تعبان ومرهق. يعني التعب هدّه هالشكل.

ختم فهمي كلامه وهو يطلب من شريف الشوباشي يحافظ على الشغل اللي سواه بالمهرجان ويكمل مسيرة التطوير اللي بدأها هو بنفسه. زين برايكم، الشوباشي راح يكمل على نفس المستوى لو عنده خطط غير؟