ترفيه

يا جماعة، حودة بندق مفاجئنا ومسوي فد شي جديد! نزل ألبومه الغنائي اللي اسمه «عوضني» على كل المنصات الرقمية خلال الساعات القليلة الماضية. يعني اللي يحب الدراما والرومانسية بالأغاني، هذا ألبومكم الجديد. الألبوم يجمع بين الطابعين بشكل حلو، بالتعاون مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين بمصر والوطن العربي.

يعني مو بس أغنية وحدة، الألبوم بي مجموعة كاملة من الأغاني، وكل وحدة إلها جوها الخاص وتوزيعها الموسيقي المميز.

أول شي عدنا أغنية «اللي سابو»، كلماتها من إبراهيم محمد، ولحنها محمدي، والتوزيع والميكس الشاطر يحيى يوسف، وطبعا الفواصل الموسيقية هم إله، والجيتار مال مصطفى أصلان، والدودوك والكلارينيت من محمد فوزي. يعني فريق عمل مو طبيعي!

وبعدين عدنا «بتقي شرك»، هاي كلماتها من محمود كلازا، ولحنها معاذ زين، وهم التوزيع والميكس ليحيى يوسف، والوتريات شغل محمد مدحت (من TRS Studio)، والجيتار رجعلنا ويه مصطفى أصلان. يا ولد شنو هل تناسق بالأصوات!

أغنية الألبوم اللي اسمها «عوضني»، كلماتها ولحنها من محمد يحيى، والتوزيع والميكس والماستر على الثنائي الخطير أحمد حسام وإلهامي دهيمة، والجيتار من محمد مغربي، والكلارينيت لمحمد فوزي.

ولازم تسمعون «ماكنش يومك»، كلماتها لمصطفى ناصر، ولحنها تيام علي، والتوزيع والميكس والماستر على أمين نبيل، والجيتار رجعلنا ويه مصطفى أصلان، والبيز جيتار لسيكا، والكمان لزياد ياسر. شنو هالتشكيلة القوية!

آخر شي من الألبوم عدنا «واحشاك أيامي»، هم كلمات مصطفى ناصر، ولحن محمد يحيى، والتوزيع والميكس والماستر لشريف مكاوي، والوتريات من محمد مدحت (TRS Studio)، والجيتار لشريف فهمي، والهندسة الصوتية والتسجيل للمهندس جورج يعقوب. يعني كل أغنية بيها شغل عدل.

حودة بندق مو بس بألبومه «عوضني» مشغول، الرجال صاير نار ومحد يوكفه! قبل فترة نزل أغنية «الست لما» اللي هي الأغنية الدعائية لفيلم اسمه «الست لما» وبطولة الفنانة يسرا. يعني مو بس غناء،

وتذكرون أغنية «دقة»؟ هاي اللي جمعته بالفنان عزيز مرقة. كانت فد تجربة موسيقية كلش مميزة جمعت بين أسلوب عزيز مرقة العصري اللي يميل للديسكو، وإيقاعات حودة بندق الشعبية المصرية المعروفة. الأغنية هاي من كلمات أحمد الجوكر، ولحن عزيز مرقة، والتوزيع لماهر الملاخ، والإخراج كان لنيروز أبو زيد، ومن إنتاج شركة «GAMMA ميوزيك» لمحمد جابر. يعني صراحة كل تعاوناته صايرة بالصميم.

الرجال ما يوكف شغل أبد، وكل فترة يفاجئنا بشي جديد. هسه نزل ألبوم كامل، كله أحاسيس ومشاعر. شنو أكثر أغنية عجبتكم بالألبوم الجديد؟ لو بعدكم ما سمعتوه؟