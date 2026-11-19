ترفيه

فجأة، كل السوشيال ميديا قامت وقعدت على خبر يقول إن إليسا هي الفنانة العربية الوحيدة اللي انضمت لألبوم أغاني لعبة GTA 6 الجديدة، وياها أغنيتها 'ليل يا ليل' اللي كلنا نحبها. الخبر انتشر بسرعة البرق، والمتابعين متحمسين يتخيلون إليسا بصوتها الذهبي بمدينة فايس سيتي الافتراضية.

اللعبة والألبوم شنو قصتهم؟

للي ما يعرف، لعبة Grand Theft Auto، أو GTA اختصاراً، هي سلسلة ألعاب فيديو عالمية مشهورة كلش، شركة Rockstar Games هي اللي تسويها. اللعبة تخلي اللاعب يعيش مغامرات ويقود سيارات ويسوي مهمات بمدن افتراضية مفتوحة. الجزء السادس، GTA 6، تدور أحداثه بمدينة فايس سيتي الخيالية بولاية ليونيدا. الشركة المطورة كانت أعلنت إن اللعبة راح تنزل بتاريخ 19 تشرين الثاني 2026.

الخبر اللي نزل يقول إن إليسا موجودة بألبوم الأغاني مال اللعبة، وبصور تطلع الفنانة اللبنانية شايلة ألبوم GTA 6، وصور ثانية تبيّن الألبوم وبي اسم أغنيتها 'ليل يا ليل'.

الحقيقة طلعت غير شكل

طبعاً، فريقنا ما سكت وظل يدور ورا الحقيقة. رجعنا للقوائم الرسمية للأغاني اللي موجودة بألبوم GTA 6. راجعنا موقع شركة Rockstar Games، وهي الشركة المطورة للعبة، وشفنا القائمة الجزئية اللي بيها عشر عناوين من أصل 34 أغنية موجودة بالألبوم. تخيلوا شنو؟ لا اسم إليسا ولا أغنيتها 'ليل يا ليل' كانت موجودة بهاي القائمة.

وبعدين، دورنا أكثر ولكينا القائمة الكاملة اللي بيها كل الأغاني الـ 34، واللي نشرها موقع Billboard المتخصص بأخبار الموسيقى يوم 14 تشرين الثاني 2026. وهم رجعنا ندور من جديد، بس للأسف، ماكو أي ذكر لإليسا أو لأغنيتها 'ليل يا ليل' ضمن اللائحة. يعني الشغلة طلعت كلها سوالف، والخبر المتداول عن إليسا طلع مفبرك من الأساس.

الصور المضروبة كشفت روحها

مو بس الخبر طلع جذب، حتى الصور المتداولة اللي ورت إليسا شايلة ألبوم GTA، أو الألبوم وبي اسمها، طلعت كلها منشأة أو معدلة بالذكاء الاصطناعي. حللنا الصورة الأولى اللي تبيّن إليسا شايلة الألبوم، وباستخدام أداة SynthID مال جوجل، تبين إن بيها علامة مائية، وهاي العلامة توضح إن الصورة تعدلت أو انصنعت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة OpenAI. يعني مو حقيقية أبد!

أما الصورة الثانية، اللي بيها قائمة الأغاني واسم أغنية إليسا 'ليل يا ليل'، فهذي طلعت نسخة معدلة ومغلوطة لقائمة الأغاني الأصلية مال GTA 6 اللي بيها 34 أغنية. اللي سووا الفبركة استغلوا القائمة الأصلية اللي نشرها Billboard، وبكل برود استبدلوا الأغنية الثالثة بالقائمة، اللي هي 'Ahh Yea' للمغني Playboi Carti، بأغنية 'ليل يا ليل' لإليسا. وهم هاي الصورة لمن حللناها بأداتي SynthID وOpenAI، طلعت مصنعة أو معدلة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى فكرة، إليسا ما نشرت أي شي بحساباتها الرسمية عن لعبة GTA 6. لو كان الخبر صدق، أكيد كانت حكت عنه وشاركت الفرحة ويانا، مو؟

أغنية 'ليل يا ليل' هي وحدة من الأغاني الجديدة بألبوم إليسا الأخير، واللي سمته على اسمها الحقيقي، أليسار زكريا خوري. وهذا الاسم يحمل بداخله قصة إليسا وهويتها، مثل ما هي قالت بنفسها برسالة مؤثرة لجمهورها: "أليسار ليس مجرد اسمي الحقيقي. أليسار هو الاسم الذي يحمل بقلبه قصتي، هويتي وكل نسخة كنتها وسأكونها". موقع 'النهار' أورد إن هذا الاسم يستحضر إرث أليسار، ملكة قرطاج الفينيقية، كرمز للقوة والاستقلال.

الخلاصة، يا جماعة الخير: الخبر مال إليسا ولعبة GTA 6 طلع كله 'فيك'. يعني لا إليسا بألبوم اللعبة ولا الصور اللي شفناها حقيقية. وين نروح من الذكاء الاصطناعي بعد؟