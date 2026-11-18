ترفيه

يا جماعة، شكو ماكو؟ الخبر الحلو لجمهور أحمد سعد هو رجعة ألبومه "إلكترو ألبوم" اللي جان مختفي من يوتيوب. الفنان أعلن على حسابه الرسمي بإنستغرام إن الألبوم سيعود يوم الأربعاء المقبل، الساعة الخامسة مساءً، بعد ما انحذف بسبب مشكلة ويا مصمم جرافيك حرر ضده محضرًا. يعني خلصت اللغوة ورجع الألبوم للساحة، خلينا نشوف شيقدم هالمرة!

بس السالفة ما توكف يم الألبوم والرجعة! أحمد سعد طلع يكول إنه يتعمد يسوي تصرفات مو تقليدية، وحتى غريبة، بس علمود يتصدر التريند ويلفت أنظار الجمهور. حجه بهذا الشي بصراحة خلال ظهوره ببودكاست "مع كامل احتياطي".

بصراحة، الزلمة مو بس صريح، هذا يحجي الواقع مال الفنانين اليوم! كال إنه طبيعة الحياة الفنية حالياً تفرض على الفنان يدور على طرق مختلفة حتى يشد الانتباه، حتى لو جانت هالخطوات بيها شوية لغوة أو تثير الجدل. إنتو شنو رأيكم، هل لازم الفنان يسوي هيج حركات علمود يبقى بالصورة؟