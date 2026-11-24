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الفنان ميدو عادل، اللي صار اسمه ترند بكل عمل رمضاني ناجح، طب على خط مسلسل "سلطان الديب". هذا المسلسل اللي الممثل أحمد العوضي حاط عليه آمال جبيرة لدراما رمضان 2027،

ويا جماعة الخير، فريق عمل "سلطان الديب" شدوا الرحال وسافروا للبنان علمود يكملون التصوير هناك. هذا بعد ما بدوا شغلهم بالأيام اللي فاتت بمصر.

الفنانة يارا السكري ما قصرت، شاركت متابعينها صورة حلوة من الرحلة ويا المخرج محمد عبد السلام وأحمد العوضي. وعلّقت على الصورة بأنها في الطريق إلى لبنان لاستكمال تصوير سلطان الديب. يعني الشغل مستمر وماكو توقف.

المسلسل هذا بيه كوكبة من النجوم، منهم أحمد العوضي ويارا السكري، وطبعاً رانيا يوسف وسوسن بدر ولجين خليفة وهدى الإتربي ومحمود عبد المغني ومحمود البزاوي وخالد محمود، وغيرهم من الفنانين. العمل من تأليف محمود حمدان، والإخراج لمحمد عبد السلام. القصة تدور بإطار اجتماعي شعبي، وبيها صراعات هواية، يعني أكيد راح تشد الأعصاب.

أحمد العوضي عبّر عن سعادته الكبيرة بالاحتفال مع أهالي منطقة عين شمس ببدء تصوير المسلسل، وذلك في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع».

العوضي أكد أن مسلسل "سلطان الديب" سيكون مفاجأة لجمهوره في موسم دراما رمضان 2027، وأنه يتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.