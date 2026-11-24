ترفيه

بدت نقابة المهن الموسيقية صفحة جديدة بجهودها حتى تنظم الساحة الغنائية اللي صايرة هوسة كلش. النقيب مصطفى كامل متحمس كلش يشدد الرقابة على تصرفات المؤدين والسلوكيات اللي تطلع منهم، سواء بالحفلات اللي نسويها أو حتى بالتصرفات اللي نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. صاير اكو اتجاه يخلون ضوابط كلش واضحة شلون يتعاملون ويا أي تجاوز، وهذا يمكن يغير هواية شغلات بالمستقبل.

يوم 11 تشرين الثاني 2026، أعلنوا عن تأسيس لجنة جديدة اسمها "الانضباط والقيم" داخل النقابة. هذا الخبر فتح باب مال سوالف ومناقشات هواية عن الدور الحقيقي اللي ممكن تلعبه النقابة بتنظيم سوق الغناء، خصوصاً إن هالساحة صايرة كلش متنوعة ومو بس الأغاني التقليدية. هسه عدنا مؤدين المهرجانات والراب المنتشرين بصورة مو طبيعية ومالين الدنيا.

مصطفى كامل صرح وقال إن هاي اللجنة الجديدة راح تستعين بناس مهمين ورموز من "الجمعية العمومية" حتى يتابعون الساحة الغنائية باستمرار وبشكل دوري. يعني مو بس سالفة التصاريح اللي تتجدد كل ثلاثة أشهر للمؤدين، لا، صار التركيز أكبر على إنه الكل لازم يلتزم بالقواعد المهنية والسلوكية اللي تحددها النقابة حتى يبقى كل شي ضمن الأصول.

وهذا التوجه الجديد مالت النقابة مو بس حجي على ورق، لا، تزامن وياه قرار كلش قوي. منعوا مؤدي المهرجانات المعروف، حمو المرشدي، من الغناء ومن أي تصاريح ممكن ياخذها بالمستقبل. هذا القرار صار بعد ما انتشر فيديو إله وأثار اعتراضات واسعة. صحيح النقيب أكد إن حمو المرشدي أصلاً لا هو عضو بالنقابة ولا عنده أي ملف رسمي يمهم، بس القرار جان واضح كرسالة للكل.

بس الملف الأهم بهذا كله مو بس قرار منع فلان أو علان. السؤال الجوهري هو: هل النقابة راح تكدر تحط معايير كلش واضحة وموحدة وتطبقها على كل العاملين بهذا المجال؟ لو راح تظل القرارات مال منع وغيرها مرتبطة بكل مشكلة أو فضيحة تطلع وحدها، وماكو نظام ثابت؟

الساحة الغنائية كبرت كلش وتوسعت بشكل مو طبيعي مقارنة بالوقت اللي فات. بعد ما بيها بس المطربين اللي نعرفهم، صار بيها مؤدين مهرجانات، وفنانين راب، وحتى صناع محتوى يسوون أغاني. هذا الشي يفرض على النقابة إنه تطور آلياتها للمتابعة والتقييم وتكون على كد التحدي.

المهم يا جماعة، هل هاي اللجنة مال الانضباط راح تكدر تحول قرارات النقابة لنظام ثابت وصحيح يحكم سوق الغناء ويسيطر عليه، لو راح يظل التعامل ويا التجاوزات مرتبط بالأزمات اللي تطلع فجأة من وكت لآخر؟ يا ترى راح يضبطون الوضع لو بس حجي بحجي؟