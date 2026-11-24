ترفيه

الممثلة والمقدمة اللبنانية دانييلا رحمة تستعد بقوة للرجعة الفنية للشاشة بموسم رمضان المقبل 2027، بعد ما غابت عنّا هذا العام. الكل جان ينتظر شنو راح تسوي بعد استقبالها لابنها الأول "إلياس" من زوجها الفنان ناصيف زيتون، وهسه تأكدت مشاركتها برمضان، وهالشغلة تعتبر من أقوى مفاجآت الموسم.

دانييلا شَوّقت الجمهور لرجعتها الأولى للشاشة وكشفت عن ملامح مسلسلها الجديد "ولاد آدو" اللي راح ينعرض برمضان 2027. وحجت دانييلا عن كواليس التصوير بمقابلة ويا برنامج "إي تي بالعربي" مؤخراً، وكشفت إن أيام التصوير متقسمة بين لبنان وسوريا حتى تصور دورها. أكدت إن التجربة بسوريا كلش مميزة والشغل ويا أسماء جبيرة ومحترفة، وتعتبرهم مدرسة تكسب منهم خبرة وتتعلم منهم.

الشغل مع كبار النجوم

دانييلا رحمة راح تشارك بالبطولة ويا النجم عابد فهد، بعد ما اشتغلوا سوية بمسلسل "نفس" برمضان 2026. دانييلا كلش مدحت قيمته الفنية وحب الكل للشغل وياه. ولمرة الأولى، راح تجتمع ويا النجم أنس طيارة. بيّنت إنها جانت معجبة بأدائه من قبل، ومن اشتغلت وياه اكتشفت مدى احترافيته الجبيرة وقدرته على التحول بسرعة للشخصية اللي يقدمها بالمسلسل. دانييلا أشادت بأنس طيارة وشافت إله مستقبل كلش جبير. وما نسّت دانييلا توجه تحية خاصة للمخرج تامر إسحاق، وعبرت عن شكرها لدعمه الجبير إلها وإيمانه بدورها بهذا العمل.

شخصية "رولا" والموازنة الصعبة

كشفت دانييلا رحمة عن ملامح شخصيتها اللي تجسدها باسم "رولا" بالمسلسل، ووصفت الدور بأنه مليان تحدي. "رولا" شخصية ذكية كلش، دقيقة، ودائماً تراقب الكل ومهتمة بيهم، وعدها هدف أساسي وجبير يخص ابنها، والأحداث راح تكشف تفاصيله.

وباللقاء، دانييلا حجّت عن طريقتها بالموازنة بين حياتها الفنية والعائلية. كشفت شتسوي حتى تهتم بابنها بوكت تصوير المسلسل، وكالت إنها تفضل "إلياس" يبقى ويا أمها وعائلتها. جانت دانييلا رحمة أعلنت بفترة حملها إنها تريد ترجع للشاشة بسرعة بعد الولادة، وكشفت إنها استغلت فترة الحمل بالتحضير لأعمالها الجديدة وقراءة السيناريوهات.

رجعة قوية عالشاشة

مهدت دانييلا رحمة لرجعتها الفنية من خلال مشاركتها ببرنامج "Dancing with the Stars"، وعلقت على رجعتها للبرنامج بمقعد التحكيم وعبرت عن امتنانها وتشوقها للعودة إلى البرنامج.

الفترة الأخيرة شهدت رجعة دانييلا رحمة لنشاطها الفني ورحلاتها وظهورها المميز على السوشيال ميديا، وطلعت بكم مناسبة وفعالية مختلفة. غير هذا، شاركت جمهورها لقطات عائلية حلوة ويا ابنها "إلياس" وزوجها ناصيف زيتون. دانييلا عبرت مؤخراً عن فرحتها بالرجعة لنشاطها المهني بعد أشهر من استقبال ابنها الأول "إلياس" بأستراليا مؤخراً. بعد "نفس" برمضان 2026، "ولاد آدو" يعني رجعة قوية ومختلفة. يعني كلنا وراها نشوف "رولا" شراح تسوي؟