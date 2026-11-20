ترفيه

شركة "روتانا" نزلت بيان على حسابها الرسمي بالإنستغرام، خبر يوجع القلب بصراحة، أعلنت بيه إن الفنان ماجد المهندس تعرض لوعكة صحية استدعت نقله للمستشفى وهو حالياً بالعناية المركزة. وبهالوضع، قرروا يوقفون كل نشاطاته الفنية حتى إشعار آخر.

الخبر هذا يعني إن الحفلتين اللي جان مقرر يسويهن ببغداد يومي عشرين وواحد وعشرين نوفمبر، تأجلتا. روتانا تمنت للفنان الشفاء العاجل، وطلبت من كل جمهوره يدعوله بالصحة والسلامة حتى يرجع إلنا سالم غانم ويطربنا بصوته الحلو مثل كل مرة.

طبعاً، جمهور ومحبين ماجد المهندس، من سمعوا الخبر، قلبت الدنيا عليهم قلق وحزن. الجمهور تفاعل مع الخبر بعبارات الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل، والكل يتأمل يتجاوز هاي الوعكة ويرجع يطل علينا من جديد بأغانيه اللي نحبها.