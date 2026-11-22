ترفيه

تتذكرون القصة اللي سوت ضجة الدنيا والقلم اللي طار من ايد عمرو دياب على راس الشاب سعد أسامة؟ چانت سالفة ما تنتهي، وهاي الهضبة رجع مرة ثانية للواجهة بس هالمرة مو بقلم، هالمرة بسالفة قرص وسحب! مطرب المهرجانات عنبة كشف تفاصيل لقاء وياه الفنان عمرو دياب، وشنو اللي صار بالضبط بيناتهم،

عنبة كال إنو الهضبة "قرصه وشدّه" من التقوا، وتساءل عن سبب ذلك. والحلو بالموضوع إنو عنبة جان رايق و"اخذها بروح رياضية"، وتعامل ويا الموقف بضحك، وطلب من الهضبة يعوفه حتى لا يصير إحراج قوي كدام الناس.

والناس اعتبرتها مجرد مزحة. عنبة كال إنو هو جان رايح حتى يتصور ويا عمرو دياب، وإن اللقاء جان بأجواء ودية وما تجاوز حدود المزاح.

زين، شنو علاقة هاي السالفة بقصة "القلم" الأصلية اللي جانت حديث الساعة؟ نرجع بالزمن شوية ليوم 7 حزيران 2024، لما عمرو دياب صفع الشاب سعد أسامة بحفلة زواج بنت المنتج محمد السعدي بعدما حاول يتصور وياه، وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً وقتها. وبتاريخ 16 تشرين الثاني 2026، محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة أيدت تغريم عمرو دياب 200 جنيه.

عمرو دياب جان يكول بالتحقيقات إنو الشاب مسكه من جنبه بقوة وقرصه وهو يحيي حفل الزفاف، فكان رد فعله إنه ضربه بإيده، وأكد إنو الشاب هو اللي بدأ بالتعدي. وعنبة جان علّق على الواقعة وقت حدوثها بشهر حزيران 2024.

المهم عنبة تعامل ويا الموقف بضحك وروح رياضية.