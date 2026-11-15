محمد فوزي "يولع" إذاعة الأغاني بأجمل روائعه!

ترفيه

في الخميس ١٢ نوفمبر، قدمت إذاعة الأغاني باقة من أغاني الفنان محمد فوزي. محبي الطرب الأصيل استمتعوا بباقة من أروع أغاني الفنان اللي محد يگدر ينساه، محمد فوزي. بصراحة، هيچ برامج ترجع بينا لذيج الأيام الحلوة، أيام الفن الراقي اللي ما يتعوض.

الإذاعة خصصت نص ساعة كاملة لهالجمال، بالظبط الساعة تسعة بالليل.

زين أنتوا لحگتوا تسمعون هالروائع لو فاتكم هذا الجو الخيالي؟ نريد نعرف رأيكم بهيج اختيارات من إذاعة الأغاني.