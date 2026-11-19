ترفيه

يا جماعة الخير، شكو ماكو؟ الوسط الفني صاير بيه جمر والكل يحجي! خبرية اليوم قوية كلش، دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والوجه المعروف، فات بمشكلة "ضخمة" ويه الفنانة اللي ما تخاف من أحد، لقاء سويدان. تعرفون شنو؟ الموضوع كبر ووصل للقضاء والمحاكم! يعني الشغلة مو لعب ولا مزح. النقيب ما عجبه الوضع بالمرة، ورفع بلاغ رسمي ضد لقاء، وكل هذا بسبب منشورات وفيديوهات نشرتها عبر السوشيال ميديا، وهو يشوف إن بيها إساءة له وتشهير به.

السالفة كلها بدت من انتقادات لقاء سويدان ووجهتها لأداء النقابة وشغلها، وحتى وصل الحجي لطريقة إدارة الكمباوند التابع لها. الدكتور أشرف زكي، بالبلاغ اللي قدمه، وضح بالتحديد إن لقاء تطرقت لعدم اكتمال الخدمات داخل الكمباوند الخاص بالنقابة، وهالشي كلش استفز النقيب واعتبره تعدي واضح وصريح على شغله وعلى سمعة المؤسسة.

النقيب زكي شاف إن ما نشرته لقاء إساءة له وللمؤسسة اللي يتولى رئاستها، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

زين، هالمشكلة هاي مو فجائية، لقاء سويدان نشرت خلال الفترة الماضية فيديوهات ومنشورات تناولت ملفات تخص نقابة المهن التمثيلية وشغل مجلس إدارتها. وهذا دفع الدكتور أشرف زكي للمسار القانوني، واتهمها بنشر معلومات غير صحيحة تسيء له وتشهر به.

هسه عاد الكرة صارت بملعب النيابة المختصة، واللي بلشت تحقق بكل تفاصيل الواقعة والاتهامات اللي صارت. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات ملابسات الواقعة وتحدد المسؤوليات القانونية. يا حبايب، شگد ما تحاولون تخبون المشاكل داخل البيت، السوشيال ميديا ما تخلي شي مستور! شنو رأيكم بهالسالفة كلها؟