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السير مجدي يعقوب، الطبيب اللي العالم كله يعرفه بإنجازاته الخرافية بجراحة القلب، مو بس سوّا عمليات غيرت الطب، لا عيني! الرجال حصّل تكريمات بريطانية رفيعة بحيث تخليك ترفع حاجبك من الدهشة.

على مدى سنين حياته، جمع الدكتور أوسمة عالمية هواي تقديرًا للي قدمه. من أهم هاي التكريمات، لقب "فارس" اللي حصّل عليه عام 1992، ووراها وسام الاستحقاق البريطاني عام 2014. هاي الألقاب مو بس اسم وفخر، لا، تعتبر من أرفع الأوسمة بالمملكة المتحدة، وعادةً تنطي للي سووا إسهامات بارزة بمجالهم، خصوصاً على المستوى الوطني.

لقب فارس مو أي واحد يحصله!

بالأول، لقب فارس أو سيدة كان ينطي بس للجدارة العسكرية بالقرون الماضية، بس هسة الوضع اختلف، صاروا ينطوه تقدير للإنجازات المهمة بالحياة الوطنية، يعني كل واحد حسب اختصاصه. يعني ممكن تشوف ممثل، عالم، مدير مدرسة، أو حتى رجل صناعة ياخذ اللقب. الملك هو اللي يمنح هاي الألقاب، يا إما بحفل عام وجبير، أو حفل سري خاص.

بمراسم الحفل، الفارس المختار لازم يجثي على ركبته اليمنى كدام الملك أو واحد من أفراد العائلة المالكة على كرسي خاص. وبعدين، الملك يتوج الفارس عن طريق وضع نصل السيف على كتفه الأيمن، وبعدين الأيسر. من يخلص كل هذا، الفارس ياخذ شارة الفروسية، ويصير اسمه سير، أما السيدة فتصير ديم. مو بس مجدي يعقوب حصّل هاللقب، قبله جانوا اكو أسماء ثكيلة مثل ونستون تشرشل، ومارجريت تاتشر، وتشارلي تشابلن، وحتى أغاثا كريستي، وبالمناسبة المعمارية العراقية زها حديد هم حصّلته. يعني الرجال دخل بنادي الكبار!

وسام الاستحقاق: نادي الصفوة مال بريطانيا

لقب فارس مو التكريم الوحيد اللي اجاه، لأن بعام 2014 كان موعده ويا واحد من أرفع الأوسمة البريطانية، وهو وسام الاستحقاق اللي استلمه من الملكة إليزابيث الثانية، وهذا تقدير لمسيرته الطويلة بإنقاذ القلوب. وسام الاستحقاق هذا ينطي لشخصيات بريطانية أبدعت بمجال شغلها، بس الحلو بالموضوع إنه عدد اللي يحصلون عليه كلش قليل، وهاي القائمة ما يزيد عدد أعضائها عن 24 شخصية بس. يعني عبالك نادي صفوة، وما ينضاف أحد جديد إلا إذا مات واحد من أعضائه حتى يحافظون على العدد الأصلي. وطبعاً، اكو وسام استحقاق شرفي ينطي لشخصيات مو بريطانية، بس هذا العدد مالته مو محدد، مثل الرئيس الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، والراهبة الأم تريزا.

أما وسام الاستحقاق اللي حصّل عليه السير مجدي يعقوب، فجان وياه بالقائمة ناس مثل الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، والمهندس المعماري نورمان فوستر، والرسام ديفيد هوكني. يعني الرجال كاعد ويا الكبار على نفس الطاولة.

منقذ القلوب: إنجازات الدكتور اللي غيرت كلشي

مو بس ألقاب، الدكتور مجدي يعقوب سوّا إنجازات ما صارت قبله بجراحة القلب. مارس يعقوب كل أنواع جراحة القلب، سواء للكبار أو للأطفال وزراعة الأعضاء. وهو مو بس جاب مفاهيم وعمليات جديدة، خصوصاً بجراحة الأطفال، لا، جان يكدر يغير الخطة بكل سهولة إذا صار أي طارئ، ويكيف العملية على المريض، مو يخلي المريض يتكيف وياها، وهذا هو سر الجراح العظيم صدك.

بنص السبعينات، مثلاً، نجحت عملية تصحيح التبدل الكامل للشرايين الكبيرة، اللي تسمى عملية التبديل. بس تبين إنه إذا سووها بعد أسابيع من الولادة، البطين الأيسر راح يفقد كتلته وما يتحمل عبء الدورة الدموية. هنا تدخل مجدي يعقوب وقدّم عملية جراحية على مرحلتين لتصحيح هذا التشوه. بالمرحلة الأولى، يربط الشريان الرئوي حتى يزيد المقاومة ويقوي البطين الأيسر، وبالوقت نفسه يسوون تحويلة لتحسين الأكسجين. ورا أربع أشهر، يسوون التصحيح الأخير بنجاح. فدوة لكلبه.

بين عام 1982 و 1984، تبنى يعقوب فكرة زراعة القلب من متبرع مو مطابق للمريض، وهاي الفكرة جان اقترحها كريستيان برنارد. فكر يعقوب إنه إذا قلب المريض اللي عنده اعتلال عضلة القلب حصّل فرصة يرتاح بفضل قلب المتبرع، ممكن يرجع يتعافى. وبعام 1983، بشهر تشرين الثاني، سوّى مجدي عملية جراحية جديدة بالكلية، وهي أول عملية زرع قلب ورئتين سوا بأوروبا كلها! المريض جان صحفي سويدي عمره 33 سنة، وجراحين جامعة ستانفورد رفضوه لأن اعتبروه حالة ما منها أمل. بس هو طلب من يعقوب يسوي العملية، لأنه جان يعرف راح يكون أول مريض يسوون اله هيج عملية. جانت العملية فريدة من نوعها، وبغرفتين وحدة بصف اللخ، يعقوب شال قلب ورئة المتبرع، وراها قلب ورئة المريض، وبعدين بليا تردد سوّا عملية الزرع. للأسف، المريض ما عاش بالنهاية، بس هذا ما وكّف مجدي يعقوب. حتى اليوم، مركز هارفيلد عنده أكبر خبرة بالعالم بهذا النوع من عمليات الزرع المزدوجة.

وبعد كم سنة، جاب يعقوب فكرة زرع الدومينو، يعني اللي يستلم قلب ورئة سوا، يصير هو نفسه متبرع بالقلب السليم لمريض لخ. هاي الإنجازات كلها تخليك تسأل: بالله شنو ما سوّا هذا الدكتور؟