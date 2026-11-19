ترفيه

بالهوسة اللي صارت بسوق القيصرية بكركوك، مقهى "بارش مانجو" سوى حركة كلش حلوة ومحد سواها قبل! افتتحوا غرفة كاملة مخصصة للفنانة الكبيرة فيروز، وصار مكان يجمع كل عشاق صوتها الجميل اللي ياخذ الروح.

طبعاً هالخطوة الاحتفالية عجبت كل أهل كركوك بمختلف أطيافهم ومكوناتهم. الأجواء كانت كلها فرحة وحماس، منو بينا مياخذ روحه صوت فيروز وهو يرتشف قهوته الصبح؟ مستحيل!

مدير المقهى، خوتي آغا، كال إن الفكرة مو اجت من فراغ. لا عيني، كلها استجابة لطلبات المعجبين اللي صارلهم فترة طويلة يريدون مكان خاص يجمعهم حبهم لـ"جارة القمر" وصوتها اللي يتغلغل بالروح. صارله أشهر يجهزها لتكون مساحة تحتفي بمسيرتها الفنية ومكانتها لدى محبي الطرب الأصيل.

الغرفة مو بس اسمها غرفة فيروز، لا عيني! كلها صور نادرة إلها من زمان، و لوحة جبيرة كلش بيها صورتها وأبرز أغانيها اللي الكل حافظيها ويرددوها. وحتى قهوة خاصة على اسمها موجودة بقائمة المشروبات الساخنة، يعني تكمل الكعدة فيروزية مية بالمية ومتدري شلون يخلص بيك الوكت هناك.

والأحلى من هذا كله، خلو بيها بيانو يحاكي البيانو اللي ارتبط بأعمالها الفنية، واللي عزف عليه نجلها الراحل زياد الرحباني وزوجها الراحل عاصي الرحباني. تتخيلون؟ يعني الأجواء حتكون فيروزية فيروزية من صدك، بس بقى نجيب الكمنجة ونتجمع كلنا ونغني!

خوتي آغا كال إنه حول المكان المخصص للسيدة فيروز إلى مساحة فنية بطابع فيروزي بقلب كركوك، تعبيراً عن محبة المدينة والعالم العربي لصوتها اللي تجاوز الحدود واختلاف الثقافات.

مع العلم إن المقهى أصلاً مهتم بالفعاليات التركمانية والتركية ويسويلها دعم خاص، بس هاي المرة كسروا كل القواعد وسووا هالجناح الخاص للمطربة العربية الكبيرة فيروز. وهذا كله استجابة لرغبة أهالي مدينة كركوك بمختلف أطيافهم ومكوناتهم، وتقدير للمكانة الفنية والثقافية اللي تحظى بيها (جارة القمر) بوجدان محبيها. الفن الأصيل يجمع الكل!

هاي الأفكار الحلوة هي اللي تخلينا نكول: يابو الفن الأصيل، وين متروح الك جمهور وناس تحبك! مو صح؟ احنا كشلة MAD Iraq، كلنا نريد نروح نكعد بهالمكان!