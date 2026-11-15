ميار عثمان: مو بس قراءة، تحدي يجمع القلوب!

ترفيه

ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي نشرت ميار منشورًا على صفحتها الرسمية بفيسبوك، ووضحت بيه إنه هالمسابقة مو مجرد سباق بين الطلاب يا هو اليقرا أكثر ويحصد اللقب. لا عمي، السالفة أعمق من هيج هواية.

هي وصفت التحدي هذا بأنه "جسر ثقافي" و"مشروع إنساني" يوصل لملايين الطلاب داخل الوطن العربي وخارجه. يعني مو بس أوراق وكتب، الموضوع صار أكبر من هيج، صار يمس حياة الناس. تخيلوا بس، تحدي قراءة يغير حياتك ويخليك تتعرف على ناس من كل مكان! هذا الشغل العدل.

ميار كشفت عن الأهداف العميقة لتحدي القراءة العربي، وقالت إن واحد من أهمها هو تقوية أواصر الصداقة والمحبة بين أبناء الأمة الواحدة. يعني مو بس تنافس، لا بالعكس، هو يلمنا كلنا. وصراحة، هيج هدف يخلي الواحد يصفق من كل قلبه، ياي فدوة للحجي الحلو.

وحتى تثبت كلامها وتوضح شلون هالتحدي قدر يسوي هالشي، ميار استعرضت لنا كم صداقة كونتها ويا زميلاتها من دول عربية مختلفة. عدنا بانة عمر عبد الله من سوريا، وياسمين البطي من ليبيا، وآية طاهات من الأردن، وزينب محمد من البحرين، وتاليا قفيشة من فلسطين، ودانة الزرعوني من الإمارات، ومايفن من مصر. يعني شلة كاملة من كل صوب وحدب، أحلى Bestie Squad شفتها!

هي قالت إن هاي الصداقات الحلوة مو بس تمثل جزء مهم من الجانب الإنساني للمسابقة، لا هاي هم تعزز التواصل والتقارب بين الشباب العربي. يعني مو بس نقرا، لا نفهم بعض ونصير أقرب. إضافة لدورها الأساسي طبعاً بنشر ثقافة القراءة والمعرفة. منو يكول القراءة مملة؟ ميار ورفيقاتها يثبتولنا العكس تماماً!