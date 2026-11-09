خالد الصاوي راجع "موزين" بـ "شقو 2" ومحد يكدرله!

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صناع فيلم «شقو 2» كلش دا يركضون حتى يكملون التحضيرات النهائية، علمود يبلشون تصوير قريب. هالفيلم راح يجمع نجوم كبار مثل عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل. بس اللي طگ الأوساط الفنية هو إن الفنان القدير خالد الصاوي راح يجسد شخصية "رجل فاسد" ضمن أحداث الفيلم. يعني باختصار، راح يلعب دور "زلمة مو خوش آدمي!" تتوقعون راح يبدع مثل كل مرة بدور الشر؟

الفيلم اللي الكل ينتظره، هو من تأليف وسام صبري، والإخراج لكريم السبكي. والمفروض التصوير يبلش بالأسابيع الجاية، يعني مو بعيد، بس يكملون كل الترتيبات الأخيرة ويصيرون جاهزين.

للي ما لحگ على الجزء الأول أو ناسي أحداثه، جانت كلها أكشن وتشويق ومغامرات. القصة جانت تدور حول أصدقاء خارجين عن القانون، ومستوحاة من رواية "أمير اللصوص" للكاتب الأمريكي تشاك هوجان. تتذكرون عمرو يوسف اللي جان يسوي شخصية إسماعيل، المعروف بـ "شقو"؟ هو جان خارج عن القانون بس عايش قصة حب ويا دينا الشربيني، اللي جانت ممرضة اسمها فاطمة. بالجزء الأول شاركوا هواية نجوم ثقال مثل يسرا، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، ووليد فواز، وحتى أحمد فهمي طلع ضيف شرف كلش خفيف.

خالد الصاوي مو بس "شقو 2" اللي شاغل وقته! هذا الفنان ما عنده نوم أبد! عنده مشاركات هواية. مثلاً، راح يكون ضيف شرف بفيلم «الفيل الأزرق 3» اللي أبطاله كريم عبد العزيز، والعمل من كتابة أحمد مراد وإخراج مروان حامد. مو بس هيچ، وقّع على فيلم سينمائي جديد اسمه «ڤاترينا» راح يلمه ويه عمرو عبد الجليل وسارة سلامة، وياهم كومان من ضيوف الشرف. الفيلم أحداثه اجتماعية بس بيها تشويق، والإخراج لأحمد عبده.

وبعد ما خلصت مشاريع خالد الصاوي، حالياً هو كلش مشغول بأكثر من عمل فني. منها فيلم «المصيف» اللي رجع للبلاتوه مؤخراً بعد ما جان متوقف ومتأجل لأشهر طويلة. وهسه ديجهزون الفيلم حتى ينعرض قريب. وبهذا الفيلم، الصاوي راح يشارك وياه عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، سارة عبد الرحمن، والتونسية سارة المحجوبي. الفيلم من تأليف وإخراج سليم العدوي.

يعني الصاوي صار بكل فيلم نشوفه، بس بالله هالمرة هم يكسر الدنيا بدور "الزلمة الموزين"؟ لو هاي المرة غير؟