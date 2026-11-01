خناقة السوشيال ميديا بين آيتن عامر وشيماء سيف انتهت باعتذار وقبول، بس بيا حلو؟

ترفيه

الملخص

بعد فترة من التصريحات اللي طارت بين الفنانة آيتن عامر والفنانة شيماء سيف على السوشيال ميديا وبالصحف، وبعد ما هواي ناس انتقدوا الطريقة اللي يتواصلون بيها، آيتن طلعت وسوت فيديو اعتذار علني لشيماء، ووضحت كل شي صار. شيماء همين ما قصرت وقبلت الاعتذار، وطلعت هي هم وحجت اللي بگلها، وصارت القصة واضحة للكل.

منين بدت الحكاية؟

السالفة بدت من شيماء سيف حچت عن موقف جان كلش محرج الها، جانت بي آيتن عامر تسألها عن موضوع الإنجاب وتأخره. هالشي خلاها تحس بضيق كلش، وفتحت الموضوع بلقاء إعلامي. بعدها الدنيا انقلبت، وناس حچت وناس انتقدت، حتى واحد من المتابعين ضحك عليهم وتساءل ليش يوجهون كلامهم لبعض عبر فيسبوك بدل ما يتواصلون بالموبايل.

آيتن عامر ما سكتت على هذا التعليق، ردت وأكدت إن التواصل المباشر كان متاح بيناتهم، بس شيماء اختارت تناقش الموضوع على الفضائيات. يعني كانت تشوف إن شيماء هي اللي بدت بالموضوع إعلامياً.

آيتن ترد وتوضح الموضوع

حتى تنهي هالجدل، آيتن عامر قررت تعتذر لشيماء سيف علنياً. نشرت فيديو على حسابها بالإنستغرام وقالت: "حابة أعتذرلك قدام الناس كلها على الموقف اللي أنت حكتيه في البرنامج، حقك عليا، أنا عايزة أرضيكي لأن أنتِ عزيزة عليا وزعلك يعز عليا". هنا بينت شگد شيماء غالية عدها.

وبعدين وضحت السالفة كلها، وگالت إن الموقف اللي حچت عنه شيماء صار قبل حوالي ست سنوات. جان اكو حديث بيناتهم عن نزول الوزن وعمليات التكميم. آيتن وضحت إنها ذاك الوقت حچت عن تجربة صديقة الها، اللي عملية التكميم ساعدتها تتخلص من وزنها الزايد وتتغلب على مشكلة الإنجاب. آيتن أكدت إنها ما چانت تدري إن شيماء سيف همين چانت تمر بظروف مشابهة .

وآيتن وجهت عتاب مباشر لشيماء، وبينت إنها لو اتصلت بيها وكالتلها إنها زعلانة جان اعتذرت وقتها. يعني جان تتمنى لو شيماء حچت وياها مباشرة بذاك الوقت بدل ما الموضوع يوصل للسوشيال ميديا. وحتى تبين شگد هالموضوع حساس عدها، حچت آيتن عن معاناة أختها اللي توفت بسبب تأخر الحمل، وبينت إنها شافت الوجع عن قرب. يعني مستحيل تقصد تأذي شيماء بهذا الجانب الحساس.

شيماء تقبل الاعتذار.. بس عندها رأي

ورا ما آيتن قدمت اعتذارها، شيماء سيف ردت عليها بستوري على حسابها بالإنستغرام. أكدت إنها قبلت الاعتذار، بس همين وضحت نقطة مهمة: اكو مواضيع شخصية كلش، مثل الزواج والإنجاب، ما يصير بيها نصائح من أحد، لأن البيوت وأهلها أدرى بتفاصيلها وأوجاعها، بحسب تعبيرها.

وبطريقتها الحلوة، وضحت شيماء إنها مو بعد تسكن بصف آيتن، لأنها عافت بيتها القديم من فترة. بس بنفس الوقت، أكدت إن العلاقة بيناتهم جانت أعمق من مجرد جيران أو سلام عابر. وعدتها إنها تدز الها عنوان بيتها الجديد، وخلصت رسالتها بعبارة ودية ترحب بيها.

يعني القصة انتهت على خير، بس يا ترى تعلموا درس ما أحد يتجاوز بيه على خصوصية الثاني؟