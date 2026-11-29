ترفيه

البداية ستكون مع الهضبة عمرو دياب، الذي يفتتح حفلات الشهر يوم الخميس 3 ديسمبر في ساحة المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة، حيث سيقدم مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة.

أما تامر حسني، فموعده يوم الجمعة 4 ديسمبر في أرينا أوبن إير مول بمدينتي، بعد أن تم تأجيل حفله الذي كان مقرراً في 27 نوفمبر. وفي نفس اليوم، 4 ديسمبر، يلتقي تامر عاشور بجمهوره في مهرجان الفسطاط الشتوي، وسيكون له حفل ثانٍ يوم السبت 5 ديسمبر، بعد تأجيل حفليه اللذين كانا مقررين يومي 27 و28 نوفمبر.

ومحبي الأجواء العالمية في الشيخ زايد، لديهم موعد مع فرقة Ghostly Kisses يوم 4 ديسمبر في ZED Park، بينما يحيي Saint Levant حفلاً في نفس المكان يوم 5 ديسمبر.

دار الأوبرا المصرية أيضاً عندها برنامج دسم؛ فالموسيقار عمر خيرت سيحيي حفلين يومي 8 و9 ديسمبر على المسرح الكبير، ويشارك الفنان علي الحجار في سلسلة حفلات «100 سنة غنا» يوم الجمعة 11 ديسمبر. كما ستقدم فرقة أوبرا القاهرة حفلاً بمناسبة أعياد الكريسماس يوم 14 ديسمبر بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة.

وفي مهرجان الفسطاط الشتوي، يستعد رامي صبري لإحياء حفل يوم الجمعة 11 ديسمبر ليغني أبرز أعماله التي حققت انتشاراً.

مكتبة الإسكندرية ستكون مركزاً للفعاليات أيضاً، بجدول يتضمن حفل «تحية إلى هاني شنودة» يوم 4 ديسمبر، وفريق ESFA يوم 12 ديسمبر، وفريق تسعيناتي يوم 18 ديسمبر، وفريق مكتوب يوم 19 ديسمبر. كما يشهد البرنامج حفل شادي ناجي يوم 25 ديسمبر، يليه حفل لأعمال بيتهوفن يوم 26 ديسمبر بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا مدرسة الفنون وأوركسترا شباب المكتبة وكورال المكتبة.

وختام كل هذه الاحتفالات سيكون مع الفنانة إليسا، التي ستحيي حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر في أحد فنادق مدينة الإسكندرية لاستقبال عام 2027.

بصراحة، الجدول مزدحم جداً، بس السؤال هو منو اللي يستحق تذكرة السفر والحجز من هسه؟