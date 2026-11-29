ترفيه

فيلم «حدوتة» اللي يلعب بطولته أحمد حلمي كدر يسيطر على المركز الأول بشباك التذاكر المصرية، بعد ما حقق إيرادات وصلت لـ 8 ملايين و385 ألف و182 جنيه.

الفيلم يمزج بين الأكشن والتشويق النفسي، وقصته تدور حول رجل يوكع بمأزق لأن ذاكرته خانته وما يتذكر وين ضام واحد من الشهود اللي اختطفهم، فيقرر يروح لأخصائية تنويم مغناطيسي حتى يرجع ذكرياته، ومن هنا تبدأ الأحداث تتشابك وتكشف تفاصيل غامضة من ماضيه.

العمل من إخراج مازن أشرف وتأليف أحمد عبدالرحمن، ويشاركه البطولة مجموعة فنانين منهم أمينة خليل، وماجد المصري، ومحمد ممدوح، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، ومحمد عبدالعظيم، ومدحت تيخا، وعمر شريف، والطفل سليم يوسف.

من الواضح إن خلطة الغموض والأكشن ويا كاريزما حلمي جابت نتيجة، بس يا ترى القصة فعلاً مفاجئة لو ماشية على النمط المعتاد؟