ترفيه

ليلى زاهر شاركت جمهورها لحظات مميزة من أحدث ظهور إلها، بعد ما لبست قطع من المقتنيات الشخصية للفنانة الراحلة شادية. ليلى عبرت عن سعادتها واعتزازها بهذي التجربة، ووصفتهه بأنها ذكرى لا تنسى بحياتها.

عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، نشرت ليلى مجموعة صور وهي لابسة هذي المقتنيات، تزامناً وية ذكرى رحيل شادية. وحرصت ليلى إنها توجه كلمات مؤثرة للراحلة، وأشادت بمكانتها الفنية وتاريخها الجبير بمجال الغناء والسينما المصرية.

وبتعليقها على الصور، قالت ليلى زاهر إن شادية "تعد واحدة من أجمل الفنانات اللاتي مررن في تاريخ مصر"، سواء بالتمثيل أو الغناء. وأكدت إن لبس أغراض شخصية تعود لشادية انطاها شعور خاص بالسعادة والامتنان.

هذي الفرصة صارت خلال حفلة أقيمت للمرة الأولى بمصر داخل سينما راديو. ليلى أشارت إن الشعور بالقرب من جانب من تاريخ شادية الفني ولبس مقتنياتها الشخصية راح يبقى من الذكريات الغالية على قلبها طول العمر.

ليلى ما نسيت توجه الشكر لأسرة الفنانة الراحلة شادية، تقديراً لأنهم انطوها هذي الفرصة وسمحولها تلبس قطع إلها قيمة عاطفية وتاريخية جبيرة بالنسبة إلهم. وختمت كلامها بطلب من جمهورها ومحبي شادية إنهم يتذکروها بالدعاء.

الصور والتعليقات شافت تفاعل من متابعي ليلى زاهر، اللي أشادوا بهذي اللفتة اللي رجعت تسلط الضوء على إرث شادية الفني ومكانتها الخاصة بوجدان الجمهور المصري والعربي. بصراحة، الفكرة كلش راقية وبيهة لمسة وفاء غريبة.