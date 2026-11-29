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فيلم «برلين» للمخرج أحمد عبد الله السيد نجح بجذب أنظار الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقدر يفوز بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور) في ختام الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، بعد ما انعرض للمرة الأولى عالمياً ضمن المسابقة الدولية.

الفيلم يبتعد عن القصص التقليدية للمهاجرين، ويركز على تقاطع مصائر ثلاثة عرب يعيشون تجارب إنسانية متباينة في العاصمة الألمانية على مدار يوم واحد. منة شلبي تجسد شخصية «هنا»، وتشارك في العمل مع يسرا اللوزي، حيدر حلو، محمد حاتم، فارس الحلو، فدوى عابد، جهاد حسام الدين، ورائد ياسين.

الأحداث تمشي في ثلاثة مسارات؛ واحد يتحدث عن التباس غريب بامرأة متوفاة، وثاني يكتشف عوالم من خلال الكاميرا، ومسار ثالث يلاحق الغموض شخصية حسن في رحلة انتقام. العمل يمزج بين الدراما والجريمة والعناصر السريالية ليطرح قضايا الاغتراب والذاكرة والهوية.

منة شلبي صرحت أن السيناريو وطبيعة تعاونها مع المخرج أحمد عبد الله هي التي جذبتها للعمل، خاصة وأن بينهما تفاهم فني من فيلم «هيليوبوليس». وأشارت إلى أن التصوير خارج مصر جعل ساعات العمل أكثر انتظاماً، وهو ما أعطى فريق العمل تجربة مميزة في ألمانيا.

العمل هو إنتاج مشترك بين مصر وألمانيا والسعودية، بمشاركة المنتجة قسمات السيد والمنتج محمد حفظي. وبصورة لافتة، شارك كل من منة شلبي ويسرا اللوزي وحيدر حلو ومحمد حاتم في الإنتاج بجانب أدوارهم التمثيلية.

المخرج أحمد عبد الله السيد، المعروف بتوجهه نحو السينما المستقلة وأعمال مثل «ميكروفون» و«19 ب»، كتب وأخرج هذا الفيلم الذي يثبت أن الانتقال لمدينة جديدة لا يعني التخلص من أثقال الماضي.

منة شلبي دائماً تختار أدوارها بدقة، وهذا الفيلم يضيف محطة جديدة لمسيرتها في تقديم التجارب الإنسانية والنفسية. تتوقعون الفيلم ينجح تجارياً لو نزل السينمات لو يبقى محصور بالمهرجانات؟