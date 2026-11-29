ترفيه

دانييلا رحمة دخلت أجواء الدراما السورية لأول مرة بمسلسل "أولاد آدو"، حيث تؤدي دور "رولا". الشخصية ذكية جداً، تحب تعرف كل صغيرة وكبيرة وتراقب حياة الناس اللي حولها، وكل تحركاتها مرتبطة بهدف أساسي يخص ابنها، وهذا هو المحرك الرئيسي لدورها بالعمل.

دانييلا اعتبرت هذه التجربة بمثابة مدرسة فنية، لأنها تتيح لها مراقبة زملائها والتعلم من خبراتهم وتبادل الأفكار لتطوير العمل. وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع عابد فهد، وأشادت بخبرته الفنية، خاصة وأنهما تعاونوا سابقاً في مسلسل "نفس" بموسم رمضان 2025.

أما عن تعاونها الأول مع أنس طيارة، فدانييلا كانت تتابع أعماله وموهبته، لكنها اكتشفت أثناء التصوير مدى جديته واحترافيته، ووصفته بأنه صاحب روح مرحة، لكنه يتحول تماماً ويركز بكل طاقته في الشخصية بمجرد ما يطلب المخرج بدء التصوير. كما وجهت شكرها للمخرج تامر إسحاق على دعمه وثقته، وأكدت أن قوة النص وجاذبيته هي التي شجعتها على خوض هذه التجربة.

بعيداً عن التمثيل، دانييلا شاركتنا كيف توازن بين شغلها وحياتها العائلية وهي تتنقل بين لبنان وسوريا. اتخذت قراراً بأن لا تصطحب ابنها معها في مواقع التصوير، لأنها تريد التركيز الكامل في المشاهد بدون أن تشغل بالها بالاطمئنان عليه ورعايته طوال الوقت.

الطفل حالياً يقضي وقته في لبنان تحت رعاية والدتها وجدّاه، وأحياناً يكون مع والده عندما يتواجد في البلاد، وهذا الترتيب هو الذي يعطيها المساحة لتركز في عملها وهي مطمئنة أن ابنها في بيئة مستقرة.

برأيكم، هل قرار ترك الطفل في لبنان حتى التركيز في العمل هو القرار الصح، لو كانت راح تفتقده وتأثر على أدائها؟