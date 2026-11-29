ترفيه

باسم سمرة يطل بدور محامٍ في أحداث مسلسل «عشماوي»، وبالمحكمة يظهر في مشهد يجمعه بمحمد رمضان وأفراد عائلته، وهم إسعاد يونس، وانتصار، ويوسف رأفت، ويسرا اللوزي.

باسم سمرة يدافع في العمل عن أحد أفراد أسرة «خليفة» الذي يؤدي دوره محمد رمضان، أمام القاضي فتحي عبد الوهاب، الذي يظهر كضيف شرف جالسًا على منصة القضاء.

قصة المسلسل تدور حول «خليفة»، وهو أب لثلاث بنات يواجه أزمات معقدة بعدما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية شائكة، مما يسبب صراعات عائلية وتطورات صعبة.

المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي وإنتاج صباح إخوان، ومن المقرر عرضه على قنوات «MBC» في موسم دراما رمضان 2027. يشارك في البطولة أيضاً مجموعة كبيرة من الفنانين بينهم سيرين عبد النور، وليد فواز، وهناء الشوربجي.