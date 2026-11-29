ترفيه

فيفي عبده قررت تبتعد عن الكوميديا وتجرب شيئاً مختلفاً في مسلسل «حرب باردة»، اللي تعاقدت عليه مؤخراً للمشاركة في بطولته. العمل راح ينعرض في موسم دراما رمضان 2027، وهو من فئة المسلسلات القصيرة اللي تتكون من 15 حلقة فقط.

قصة المسلسل راح تكون في قالب اجتماعي تشويقي، حيث يؤدي طارق لطفي وغادة عادل دور زوجين يمرون برحلة شاقة، مليئة بالأزمات المتلاحقة والمفاجآت غير المتوقعة. وبحسب «إيجبتكِ»، المسلسل كان اسمه في البداية «بعد نص الليل» قبل ما يتم تغييره إلى «حرب باردة»، وأن أحمد رزق اللي انضم مؤخراً لأبطال العمل راح يدخل في صراع وعداء ضد الشخصية التي يجسدها طارق لطفي.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد جوبة، وإنتاج أحمد الجنايني. وبحسب «إيجبتكِ»، يشارك في البطولة أيضاً خالد كمال، ومن المقرر الإعلان عن موعد بدء التصوير بمجرد الانتهاء من التحضيرات وتوزيع باقي الأدوار.

هذا العمل يجمع طارق لطفي وغادة عادل في دراما تلفزيونية لأول مرة بعد سنوات طويلة من غيابهم عن العمل معاً منذ فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998. كما يجدد طارق لطفي تعاونه مع فيفي عبده بعدما اجتمعا في رمضان 2025 بمسلسل «العتاولة 2» الذي حقق نجاحاً ساحقاً وكان يدور في إطار شعبي.

وكانت فيفي عبده قد ظهرت في رمضان 2026 عبر شاشة MBC مصر ببرنامج «ألف ليلة»، وهو برنامج كوميدي ترفيهي استضافت فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

بصراحة، تغيير الجلد اللي سوته فيفي عبده من الكوميديا للتشويق خطوة جريئة، بس هل راح تضبط وياها وتنسينا ضحكات البرامج؟