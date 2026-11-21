ترفيه

شاركت جمهورها أحدث جلسة تصوير الها، وصدقوا لمن أقوللكم الإطلالة كانت تخبل وتخطف الأنظار، لدرجة الكل صار يحجي بيها على السوشيال ميديا.

بهاي الجلسة، اللي بيها طابع أنيق كلش، ياسمين لبست إطلالة باللون الأبيض، بس اللي خلاها تحرك الكاع هو معطف الفرو اللي نسقته وياه، جان لونه أحمر داكن، فصار اللوك مالتها مزيج من الأناقة والفخامة وفوگها لمسة جريئة. نشرت هالصور على حسابها بالفيسبوك، وما كتبت تعليق طويل، بس اكتفت بثلاث قلوب حمر. رسالة بسيطة بس بيها ألف معنى،

بس السالفة مو بس ستايل! ياسمين عبدالعزيز بالفترة الأخيرة حصدت جوائز كلش مهمة، ومنها جائزة أفضل ممثلة كوميدية بالسينما، وجائزة أفضل ممثلة دراما. وهذا مو كل شي، إذ حصدت أيضًا جائزة أفضل مسلسل في رمضان 2026. طبعًا، نشرت صورة وهي مستعرضة هالجوائز الثلاثة، وهاي بحد ذاتها كانت رسالة قوية.

وبعد تكريمها بحفل «The Best»، وجهت ياسمين عبدالعزيز رسالة لمنتقديها. كالت كلمتها اللي انتشرت بسرعة الصاروخ على كل مواقع التواصل الاجتماعي: «بقول لكل اللي بيحاربوني أنا بشتغل وباخد جوائز». صراحة، الرد العملي دائمًا أحسن من أي حجي فارغ. شنو رأيكم بهالرد؟ مو كافية تسكت كل المشككين؟